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РИА Новости

В Зимбабве девять нелегальных рабочих погибли в результате взрыва на шахте

Вчера, 14:45
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Девять нелегальных золотоискателей погибли в результате взрыва на шахте в провинции Центральный Машоналенд в Зимбабве в воскресенье, сообщает местное издание NewsDay.
"Я могу подтвердить, что восемь человек погибли в результате взрыва в шахте в Мазове (деревня – ред.) и двое других в настоящее время госпитализированы в Concession Hospital и находятся в критическом состоянии, один из шахтёров не пострадал", - приводит газета слова представителя полиции провинции Центральный Машоналенд Петроса Масикати.
Газета уточняет, что вскоре скончался девятый шахтёр.
Также издание приводит слова очевидца произошедшего, который отметил, что когда 11 золотоискателей спускались в шахту, другая команда горняков произвела взрыв, "не проинформировав их".
Издание ссылается также на текст официального заявления организации Metallon Corporation, которая подтвердила инцидент и количество погибших. При этом в корпорации по добыче золота отметили, что шахта закрыта "для ухода и технического обслуживания", нелегальные шахтёры не были работниками организации.
Команда спасателей корпорации смогла извлечь все тела из-под завалов к утру понедельника.
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