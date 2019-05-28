В одесской колонии, где вспыхнул бунт, ввели режим с усиленной охраной

КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Режим особых условий, который предусматривает усиленную охрану и надзор за заключенными, введен в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где накануне прошел бунт заключенных, сообщается во вторник на странице южного управления по вопросам исполнения наказаний Минюста Украины на странице в Facebook.
Ранее Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту служебной халатности работников колонии №51 в Одессе, где накануне прошел бунт заключенных.
27 мая, 14:35Опубликовано видео с места бунта в одесской колонии
"С 28 мая в государственном учреждении Южная исправительная колония № 51 … введен режим особых условий, при реализации которого усилена охрана, надзор за осужденными, и осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в этот период отменены свидания с осужденными, их посещение, а также приостановлено посещения учреждения представителями средств массовой информации.
В понедельник в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе вспыхнули беспорядки - заключенные взяли в заложники трех медработников и трех охранников, позднее они были освобождены. Произошел пожар в хозяйственных помещениях. Пострадали четверо сотрудников колонии. Пятерых нарушителей режима вывезли из исправительного учреждения. По данным полиции, заключенные пытались захватить административное здание колонии, информация СМИ о побеге заключенных и погибших в ходе бунта не подтвердилась.