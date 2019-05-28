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РИА Новости

На Урале водителя осудили за гибель выпавшей из машины девушки

Вчера, 14:36
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии-поселения водителя иномарки, из кузова которой летом прошлого года в Кыштыме Челябинской области выпала на дорогу и погибла девушка, сообщает во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, инцидент произошел 30 июня ночью в Кыштыме. Водитель автомобиля Volkswagen вез девушку в кузове для перевозки грузов. Во время маневра она не удержалась в кузове, выпала на дорогу и погибла. Источник в правоохранительных органах региона заявил, что пассажирка в кузове машины делала селфи, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.
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Прокуратура уточняет, что мужчина-водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а перевозку людей осуществлял в необорудованном для этого кузове автомобиля.
"Сегодня Кыштымский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя… Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении, кроме того, осужденный лишен права управления транспортными средствами на срок три года", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении.
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В суде он признал вину в совершении преступления в полном объеме, раскаялся, добровольно возместил представителю потерпевшей моральный и материальный ущерб в размере трех миллионов рублей, уточняет пресс-центр.
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