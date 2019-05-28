Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T21:29Z
https://ria.ru/20190528/1555009483.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153122/52/1531225230_0:0:3140:1767_1036x0_80_0_0_22f4b1f3aba67028e6ff678561581d92.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ призвали "выдохнуть" участников дискуссии по храму в Екатеринбурге

Вчера, 14:34
2498
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков призвал всех участников дискуссии вокруг строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге "немного успокоиться, выдохнуть", отметив, что Русская православная церковь со своей стороны всегда готова к диалогу, в том числе и в данном случае.
"Со стороны Церкви готовность к диалогу есть, и ни о какой бескомпромиссности речи здесь не идет. Надо немножко всем успокоиться, выдохнуть", - заявил Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, Русская православная церковь всегда старается прислушиваться к мнению людей.
"Что касается конкретно этого места (в сквере - ред.), то это уже не первое место, как вы знаете, которое предлагалось для строительства храма, а третье. И оно было согласовано, прошли все необходимые процедуры, поэтому здесь местная епархия, по крайней мере, может быть вправе находиться в рамках тех законных своих прав, которые ей были даны по отношению к участку в этом сквере", - отметил Волков.
Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Вчера, 09:15
Куратор проекта храма в Екатеринбурге не будет вмешиваться в выбор площадки
"Никакой бескомпромиссности, на самом деле, нет - бескомпромиссность есть как раз, к сожалению, по большей части, со стороны тех людей, которые ломают заборы и высказываются агрессивно против строительства храма. Очень хочется действительно диалога, но диалог – это дорога со встречным движением", - добавил пресс-секретарь патриарха.
Он также выразил сожаление, что активные участники протестных акций со своей стороны не предлагают никакой позитивной повестки.
"У них есть какая-то позиция, которой они готовы следовать? Кажется, ну, поменяют сейчас это место на другое, а туда опять придут люди, которые скажут: "Нет, мы и здесь не хотим"… Тут очень непростая, на самом деле, ситуация, и мы, в общем-то, видим, как там все непросто устроено, в той части - небольшой совсем, совсем небольшой части - общественности, которая высказывается конкретно против строительства храма в Екатеринбурге", - заключил священник.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019
27 мая, 16:14
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для храма
167113291
Обсудить 105
Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеАлександр Волков (священник)Русская православная церковьЕкатеринбургРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да потому что народ наконец-то начинает осознавать, что церковь - это преступная организация и основная цель её - это нажива.
28 мая, 15:52
Юрий Селиванов
7801108
Конечно надо успокоиться. Вот только начните с собственного митрополита.
28 мая, 14:45
ТМТамара Мадлеева
7420006
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Экс-президент Украины объяснил, зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
Лента новостейМолния