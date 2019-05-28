В РПЦ призвали "выдохнуть" участников дискуссии по храму в Екатеринбурге

Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков призвал всех участников дискуссии вокруг строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге "немного успокоиться, выдохнуть", отметив, что Русская православная церковь со своей стороны всегда готова к диалогу, в том числе и в данном случае.

"Со стороны Церкви готовность к диалогу есть, и ни о какой бескомпромиссности речи здесь не идет. Надо немножко всем успокоиться, выдохнуть", - заявил Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, Русская православная церковь всегда старается прислушиваться к мнению людей.

"Что касается конкретно этого места (в сквере - ред.), то это уже не первое место, как вы знаете, которое предлагалось для строительства храма, а третье. И оно было согласовано, прошли все необходимые процедуры, поэтому здесь местная епархия, по крайней мере, может быть вправе находиться в рамках тех законных своих прав, которые ей были даны по отношению к участку в этом сквере", - отметил Волков.

"Никакой бескомпромиссности, на самом деле, нет - бескомпромиссность есть как раз, к сожалению, по большей части, со стороны тех людей, которые ломают заборы и высказываются агрессивно против строительства храма. Очень хочется действительно диалога, но диалог – это дорога со встречным движением", - добавил пресс-секретарь патриарха.

Он также выразил сожаление, что активные участники протестных акций со своей стороны не предлагают никакой позитивной повестки.

"У них есть какая-то позиция, которой они готовы следовать? Кажется, ну, поменяют сейчас это место на другое, а туда опять придут люди, которые скажут: "Нет, мы и здесь не хотим"… Тут очень непростая, на самом деле, ситуация, и мы, в общем-то, видим, как там все непросто устроено, в той части - небольшой совсем, совсем небольшой части - общественности, которая высказывается конкретно против строительства храма в Екатеринбурге", - заключил священник.