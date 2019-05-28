Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T17:14Z
https://ria.ru/20190528/1555009369.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/103584/93/1035849396_0:195:2950:1854_1036x0_80_0_0_0e8b57448571ee320ae42ebc911f8603.jpg
РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные малые города России для отдыха летом

Вчера, 17:14
1103
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБахчисарай сегодня
Бахчисарай сегодня
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бахчисарай в Крыму, Олонец в Карелии, Суздаль во Владимирской области, Переславль-Залесский и Мышкин в Ярославской области оказались самыми популярными малыми городами России для поездок самостоятельных туристов летом 2019 года, сообщает Tvil.ru.
Рейтинг подготовлен по данным оплаченных броней на проживание в гостевых домах c 1 июня по 31 августа 2019 года.
По данным сервиса, туристы бронируют летний отдых в малых городах на период от 2,5 дней в Суздале до семи дней в Олонце и готовы потратить на аренду жилья от 2,5 тысячи рублей в сутки в Бахчисарае до девяти тысяч рублей в Суздале за дом на две-три семьи.
Дешевле всего проживание обойдется в Крыму, дороже всего - в городах Золотого кольца России. При этом самый длительный отдых в малых городах в этом году бронируют в Карелии - на семь дней.
Ленин и каланча
27 мая, 08:00
Два города в одном: чем удивляет Тутаев
600000
ТуризмТуризмтуристыБахчисарай (Крым)Новости - ТуризмСуздальМышкинОлонецкий районПереславль-Залесский
Рекомендуем
Фернандо Вальдеррама Пареха
Посла Испании вызвали в МИД России
РИА
Новости
Фигуры человека флоресского, Homo sapiens и неандертальца
Человечество встало на ноги благодаря взрыву сверхновой, заявляют ученые
Керченский пролив
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Рамуш Харадинай
Власти Косово прокомментировали задержание россиянина
Лента
новостей
Названы самые криминальные районы Москвы
Александр Данилюк
Зеленский назначил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пошутила о возвращении Саакашвили украинского гражданства
Проект храма Казанской иконы Богоматери в Вестеросе
РПЦ откроет храм в Вестеросе
Хашим Тачи
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Пачка пятитысячных купюр
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Визит Зеленского в Донбасс показал, что он не хочет войны, считает эксперт
В Башкирии выявили новые эпизоды домогательств учителя к школьницам
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
В России изменились правила обязательного медстрахования
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель разочаровалась в преемнице, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
05:17Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов
05:14Глава Россельхознадзора оценил риск появления африканской чумы свиней в ДФО
05:07Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Лента новостейМолния