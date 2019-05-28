Названы самые популярные малые города России для отдыха летом

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бахчисарай в Крыму, Олонец в Карелии, Суздаль во Владимирской области, Переславль-Залесский и Мышкин в Ярославской области оказались самыми популярными малыми городами России для поездок самостоятельных туристов летом 2019 года, сообщает Tvil.ru.

Рейтинг подготовлен по данным оплаченных броней на проживание в гостевых домах c 1 июня по 31 августа 2019 года.

По данным сервиса, туристы бронируют летний отдых в малых городах на период от 2,5 дней в Суздале до семи дней в Олонце и готовы потратить на аренду жилья от 2,5 тысячи рублей в сутки в Бахчисарае до девяти тысяч рублей в Суздале за дом на две-три семьи.