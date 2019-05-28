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РИА Новости

Палестина отвергла "сделку века" США по урегулированию конфликта с Израилем

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции по итогам консультативной встречи представителей палестинских организаций, движений и фронтов. 13 февраля 2019
Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции по итогам консультативной встречи представителей палестинских организаций, движений и фронтов. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Палестина не пойдет на "сделку века" Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта, отвергает все последние миротворческие инициативы США и Израиля, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
"Когда говорят о сделке века, нам предлагают какую-то странную повестку дня, нам предлагают превратить временные лагеря палестинских беженцев в какие-то новые города, нам предлагают деньги за нашу землю, за наши права, но мы никогда на это не пойдем", - заявил он, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Он отметил, что Иерусалим принадлежит всем религиям. "Я хотел бы подчеркнуть еще раз твердую позицию палестинского руководства, которое выступает против всех последних инициатив США и Израиля. Для нас Иерусалим не предмет торга, не предмет сделки", - добавил он.
США готовят план ближневосточного урегулирования под названием "сделка века" с начала президентского срока Дональда Трампа, однако до сих пор немного известно о его подробностях, а об отдельных предполагаемых элементах сделки известно лишь из публикаций в СМИ. Ожидается, что Вашингтон в ближайшее время обнародует свой план урегулирования.
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