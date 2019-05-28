Палестина отвергла "сделку века" США по урегулированию конфликта с Израилем

Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции по итогам консультативной встречи представителей палестинских организаций, движений и фронтов. 13 февраля 2019

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Палестина не пойдет на "сделку века" Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта, отвергает все последние миротворческие инициативы США и Израиля, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

"Когда говорят о сделке века, нам предлагают какую-то странную повестку дня, нам предлагают превратить временные лагеря палестинских беженцев в какие-то новые города, нам предлагают деньги за нашу землю, за наши права, но мы никогда на это не пойдем", - заявил он, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что Иерусалим принадлежит всем религиям. "Я хотел бы подчеркнуть еще раз твердую позицию палестинского руководства, которое выступает против всех последних инициатив США и Израиля. Для нас Иерусалим не предмет торга, не предмет сделки", - добавил он.