ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

"В прошлом году и на протяжении предыдущих трех лет эта доля устойчиво находилась в пределах 36-37%, в этом году она опустилась до 31%", - рассказал Кирилл Родин на пресс-конференции.

"На Черноморском побережье Кавказа доля желающих там отдохнуть сократилась с 33% до 26%, в другом городе или селе России эта доля также снизилась с 17% до 13%. Подросла близко к уровню погрешности, но тем не менее подросла, доля тех, кто сказал, что планирует остаться дома - с 9% до 12%", - уточнил он.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что регион принял первый миллион туристов, это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечал ранее председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму полуострова Алексей Черняк, в прошлом году там отдохнули более шести миллионов человек из 132 стран. По словам чиновника, власти поставили задачу достичь турпотока в десять миллионов человек в год.