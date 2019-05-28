Власти Крыма планируют усилить меры безопасности в летний курортный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Меры общественной безопасности будут усилены в Крыму на период летнего курортного сезона, сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.
"С 1 июня по 30 августа в распоряжение МВД по Республике Крым дополнительно командируется 180 сотрудников полиции. Главной задачей для них станет участие в комплексе мероприятий по охране порядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона", - Игорь Михайличенко на заседании крымского правительства.
Кроме того, по словам чиновника, в качестве дополнительных сил обеспечения порядка планируется привлечь представителей общественности из числа казачества, народных дружин, частных охранных организаций, студенчества и молодежи.
"Соответствующая работа уже проведена", - сказал чиновник.