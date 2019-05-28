Власти Крыма планируют усилить меры безопасности в летний курортный сезон

"С 1 июня по 30 августа в распоряжение МВД по Республике Крым дополнительно командируется 180 сотрудников полиции. Главной задачей для них станет участие в комплексе мероприятий по охране порядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона", - Игорь Михайличенко на заседании крымского правительства.