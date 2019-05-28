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РИА Новости

Лавров отметил потенциал соотечественников за рубежом для развития России

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Развитие потенциала соотечественников за рубежом для социально-экономического подъёма и поддержания связей с другими странами особенно востребован сейчас, когда против России ведётся кампания по сдерживанию ее роста, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Потенциал соотечественников в деле социально-экономического подъёма страны, поддержания дружественных, взаимоуважительных отношений с государствами проживания поистине неисчерпаем. Его дальнейшее раскрытие особенно востребовано сегодня, когда ситуация в мире остаётся напряжённой, против России развязана масштабная кампания, направленная на сдерживание нашего развития во всех областях", - заявил он на открытии Музея русского зарубежья в Москве.
"Сомнений быть не должно: такие антироссийские кампании, антироссийские акции и шаги абсолютно бесперспективны, их зачинатели уже начинают в этом убеждаться", - добавил министр.
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Лавров отметил, что Москва продолжает делать все необходимое, чтобы соотечественники чувствовали себя сопричастными делу построения сильной, процветающей, уверенной в себе России. МИД приветствует и поддерживает инициативы соотечественников, в том числе создание силами энтузиастов музеев русской истории и культуры в странах их проживания, добавил он.
"Убежден, что такая работа, направленная на дальнейшее сплочение многонационального, многоконфессионального, многогранного русского мира, в полной мере сохраняет свою важность, может быть, даже становится ещё более важной", - отметил министр.
По словам Лаврова, новый музей станет важнейшим духовным интеллектуальным центром по сохранению и продвижению российского наследия за рубежом, полезной площадкой для плодотворного диалога с соотечественниками во всем мире, будет способствовать обеспечению преемственности истории и поддержанию связи времен и поколений.
"МИД со своей стороны будет и далее оказывать музею всяческое содействие, в том числе через наши совместные проекты с Домом русского зарубежья", - подчеркнул он.
Музей русского зарубежья стал первым российским государственным музеем зарубежной диаспоры. Он создан на базе Дома русского зарубежья имени Солженицына.
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