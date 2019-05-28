Вакарчук не намерен объединяться с другими партиями перед выборами в Раду

"Здесь кое-кто пытается нас без нас женить. Поэтому официально заявляю: партия "Голос" не собирается объединяться на выборах ни с какими политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды. Мы готовы объединять усилия со всеми людьми, которые разделяют наши принципы, наши идеологические убеждения и программу", - заявил Вакарчук в видео-обращении на канале партии в Тelegram. По его словам, на ближайшем съезде партии не будет пункта об объединении с другими политическими силами.