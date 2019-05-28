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РИА Новости

Вакарчук не намерен объединяться с другими партиями перед выборами в Раду

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Украинский певец Святослав Вакарчук заявил, что партия "Голос", лидером которой он является, не будет объединяться ни с какими политсилами перед досрочными парламентскими выборами.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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"Здесь кое-кто пытается нас без нас женить. Поэтому официально заявляю: партия "Голос" не собирается объединяться на выборах ни с какими политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды. Мы готовы объединять усилия со всеми людьми, которые разделяют наши принципы, наши идеологические убеждения и программу", - заявил Вакарчук в видео-обращении на канале партии в Тelegram. По его словам, на ближайшем съезде партии не будет пункта об объединении с другими политическими силами.
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Вакарчук ранее заявил, что "Голос" будет участвовать в предстоящих парламентских выборах на Украине. Он призвал граждан Украины присоединяться к его партии и добавил, что окончательный список членов партии, как и ее программа, будут сформированы и представлены на съезде.
Министерство юстиции Украины перерегистрировало в мае 2019 года созданную в 2015 году политсилу в партию "Голос". Как показал опрос социологической группы "Рейтинг", за нее на выборах в новую Раду готовы голосовать 4,6% избирателей при пороге прохождения в парламент в 5%.
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