ФАС раскритиковала идею обязать торговые сети принимать стеклотару

КРАСНОГОРСК (Московская область), 28 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддерживает идею обязать торговые сети принимать стеклотару от населения, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
О поручении правительства рассмотреть вопрос обязательного приема торговыми сетями потребительской тары и упаковки, в том числе полимерной и стеклянной, стало известно в понедельник. В Минпромторге РИА Новости заявили, что концептуально повторное использование тары поддерживают, однако ее прием в магазинах противоречит действующим санитарным правилам.
"Я думаю, что мы не поддержим. ... Я вообще не понимаю смысла этого предложения, им-то зачем эта тара, торговым сетям? Они же не производители соков или чего-то еще. Давайте еще мусор их попросим принимать, еще что-нибудь придумаем. Это какое-то очень странное предложение", - сказал Артемьев.
27 мая, 14:09Хорошо забытое с тарою