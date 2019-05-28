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РИА Новости

ФАС раскритиковала идею обязать торговые сети принимать стеклотару

Вчера, 14:14
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтеклянные бутылки
Стеклянные бутылки
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Стеклянные бутылки. Архивное фото
КРАСНОГОРСК (Московская область), 28 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддерживает идею обязать торговые сети принимать стеклотару от населения, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
О поручении правительства рассмотреть вопрос обязательного приема торговыми сетями потребительской тары и упаковки, в том числе полимерной и стеклянной, стало известно в понедельник. В Минпромторге РИА Новости заявили, что концептуально повторное использование тары поддерживают, однако ее прием в магазинах противоречит действующим санитарным правилам.
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27 мая, 18:25
Прием стеклотары у населения. Удастся ли повторить советский опыт?В России могут начать принимать бутылки у населения. Эту идею прокомментировала в эфире Sputnik координатор Межрегионального общественного движения "ЭкоЛогика" Анна Дмитриева.
"Я думаю, что мы не поддержим. ... Я вообще не понимаю смысла этого предложения, им-то зачем эта тара, торговым сетям? Они же не производители соков или чего-то еще. Давайте еще мусор их попросим принимать, еще что-нибудь придумаем. Это какое-то очень странное предложение", - сказал Артемьев.
Хорошо забытое с тарою
27 мая, 14:09
Хорошо забытое с тарою
720022
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ФАСРоссияЭкономика
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