ФАС раскритиковала идею обязать торговые сети принимать стеклотару

О поручении правительства рассмотреть вопрос обязательного приема торговыми сетями потребительской тары и упаковки, в том числе полимерной и стеклянной, стало известно в понедельник. В Минпромторге РИА Новости заявили, что концептуально повторное использование тары поддерживают, однако ее прием в магазинах противоречит действующим санитарным правилам.

Прием стеклотары у населения. Удастся ли повторить советский опыт? В России могут начать принимать бутылки у населения. Эту идею прокомментировала в эфире Sputnik координатор Межрегионального общественного движения "ЭкоЛогика" Анна Дмитриева.

"Я думаю, что мы не поддержим. ... Я вообще не понимаю смысла этого предложения, им-то зачем эта тара, торговым сетям? Они же не производители соков или чего-то еще. Давайте еще мусор их попросим принимать, еще что-нибудь придумаем. Это какое-то очень странное предложение", - сказал Артемьев.