Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН

БЕЛГРАД, 28 мая - РИА Новости. Россиянин был задержан полицией в Косово во вторник, так как он сопротивлялся действиям правоохранительных органов, заявил президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи.

По его словам, косовская полиция провела акцию по борьбе с преступностью на севере края.

"Акция предпринята на обширной территории Косово. Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции", - заявил Тачи журналистам.