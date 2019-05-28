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РИА Новости

Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН

Вчера, 14:10
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкХашим Тачи
Хашим Тачи
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Хашим Тачи. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 мая - РИА Новости. Россиянин был задержан полицией в Косово во вторник, так как он сопротивлялся действиям правоохранительных органов, заявил президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи.
По его словам, косовская полиция провела акцию по борьбе с преступностью на севере края.
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"Балканы быстро воспламеняются". Вучич привел армию в полную боеготовностьПрезидент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ в полную боевую готовность в связи с обстановкой на севере Косово, сообщили СМИ. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"Акция предпринята на обширной территории Косово. Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции", - заявил Тачи журналистам.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН. Как минимум трое пострадали, в том числе, журналист. Президент Сербии отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность.
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Задержание россиянина в КосовоХашим ТачиКосовоООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Хашим Тачи ведь преступник. Российского сотрудника захватила этническая преступная группировка.
28 мая, 14:17
ГГригорий
12510000
Что здесь объяснять. Задержали россиянина при исполнении. Разнести пол Косова и все.
28 мая, 15:19
ВЛВасилий Лебедев
7040000
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