Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН

БЕЛГРАД, 28 мая - РИА Новости. Россиянин был задержан полицией в Косово во вторник, так как он сопротивлялся действиям правоохранительных органов, заявил президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи.
По его словам, косовская полиция провела акцию по борьбе с преступностью на севере края.
Вчера, 12:14"Балканы быстро воспламеняются". Вучич привел армию в полную боеготовностьПрезидент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ в полную боевую готовность в связи с обстановкой на севере Косово, сообщили СМИ. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"Акция предпринята на обширной территории Косово. Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции", - заявил Тачи журналистам.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН. Как минимум трое пострадали, в том числе, журналист. Президент Сербии отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность.