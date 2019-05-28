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РИА Новости

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПачка пятитысячных купюр
Пачка пятитысячных купюр
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Пачка пятитысячных купюр. Архивное фото
УФА, 28 мая - РИА Новости. Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"Разыскивается Хайруллина Луиза Рамилевна, 1983 года рождения, подозреваемая в хищении денежных средств на сумму более 20 миллионов рублей из банковской кассы. В настоящее время по заявлению представителей банка идет процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - сообщили в полиции.
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Правоохранители отмечают, что женщине на вид 35-40 лет, ее рост 160-165 сантиметров, она плотного телосложения, лицо круглое, нос прямой, волосы светло-русые до плеч. Полиция просит жителей региона, обладающих информацией о ее местонахождении, сообщить следствию.
"Она работала старшим кассиром, известно, что исчезла и ее семья. Банк в настоящее время проводит ревизию, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего", - рассказал в свою очередь РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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Республика БашкортостанПроисшествия
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