В Италии избрали первого мэра-трансгендера

РИМ, 28 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Первый в Италии мэр-трансгендер был избран в ходе частичных административных выборов, состоявшихся на Апеннинах в минувшее воскресенье вместе с голосованием в Европарламент.

Согласно официальным данным МВД, 40-летний адвокат Джанмарко Негри, появившийся на свет под именем Мария, на коммунальных выборах в Тромелло сумел заручиться поддержкой почти 40% жителей этого небольшого города в североитальянской области Ломбардия.

#VotoTrans ELEZIONI PRIMO SINDACO TRANSGENDER IN ITALIA A TROMELLO PAVIA l'avvocato Gianmarco Negri, della lista civica "CambiaMenti per Tromello", a cui vanno i nostri auguri, e speriamo che ci siano alche molti altri eletti ed elette lesbiche gay e trans in queste elezioni pic.twitter.com/C62VgmY7bv — Fabrizio Marrazzo (@MarrazzoFab) 27 мая 2019 г.

В ходе предвыборной кампании Негри, который ранее приобрел известность благодаря своей активной деятельности в защиту прав сексуальных меньшинств, объяснил землякам, что всегда ощущал себя мужчиной и четыре года назад принял решение провести несколько хирургических операций, чтобы сменить пол.