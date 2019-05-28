В Италии избрали первого мэра-трансгендера

РИМ, 28 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Первый в Италии мэр-трансгендер был избран в ходе частичных административных выборов, состоявшихся на Апеннинах в минувшее воскресенье вместе с голосованием в Европарламент.
Согласно официальным данным МВД, 40-летний адвокат Джанмарко Негри, появившийся на свет под именем Мария, на коммунальных выборах в Тромелло сумел заручиться поддержкой почти 40% жителей этого небольшого города в североитальянской области Ломбардия.
#VotoTrans ELEZIONI PRIMO SINDACO TRANSGENDER IN ITALIA A TROMELLO PAVIA l'avvocato Gianmarco Negri, della lista civica "CambiaMenti per Tromello", a cui vanno i nostri auguri, e speriamo che ci siano alche molti altri eletti ed elette lesbiche gay e trans in queste elezioni pic.twitter.com/C62VgmY7bv— Fabrizio Marrazzo (@MarrazzoFab) 27 мая 2019 г.
В ходе предвыборной кампании Негри, который ранее приобрел известность благодаря своей активной деятельности в защиту прав сексуальных меньшинств, объяснил землякам, что всегда ощущал себя мужчиной и четыре года назад принял решение провести несколько хирургических операций, чтобы сменить пол.
Одним из первых новоиспеченного мэра Тромелло поздравил представитель итальянской организации Gay Center Фабрицио Марраццо, который выразил надежду на то, что в ходе состоявшегося на Апеннинах голосования поддержку граждан получили многие представители ЛГБТ-сообщества. По его словам, это должно способствовать созданию "более инклюзивной и свободной Италии".