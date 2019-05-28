Климатолог предупредил об угрозе торнадо и смерчей в Москве

Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. После аномальной жары, которая прогнозируется в Москве и области на этой неделе, могут прийти шквалы, торнадо или смерчи. Об этом После аномальной жары, которая прогнозируется в Москве и области на этой неделе, могут прийти шквалы, торнадо или смерчи. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы, заведующего лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимира Семенова.

По словам ученого, влажность земли будет способствовать сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере.

"То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы". Владимир Семенов

По словам эксперта, самый опасный период приходится на конец мая и начало июня. При этом он добавил, что такие явления могут возникать, если жара продержится десять и более дней.