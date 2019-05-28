Кузнецова контролирует ЧП с нападением подростка на саратовскую ученицу

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова держит на контроле ситуацию с нападением подростка с ледорубом на ученицу школы в Вольске, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что 15-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. В областном минобразования сообщили, что подросток найден, с ним работают правоохранительные органы. По данным минздрава области, девочка госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы.

"Они (аппарат Кузнецовой) мне отзвонились сразу, и мы сейчас постоянно находимся на связи. Сейчас я выехала на место и оттуда буду потом отчитываться", - сказала Загородняя, добавив, что данные о личности нападавшего мальчика выясняются.