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РИА Новости

МВД и Минобороны выступили против обращения "господин" в силовых структурах

Вчера, 14:01
13431
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В МВД и Минобороны считают нецелесообразным возвращать обращение "господин" в силовые структуры, следует из ответов ведомств, которые находятся в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил премьер-министру Дмитрию Медведеву предложение заменить нынешнее обращение "товарищ" на дореволюционный вариант.

"Статья 19 Конституции России гарантирует "равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям". В этой связи предложение о выделении части граждан по профессиональной принадлежности обращением к ним "господин" противоречит Конституции России и неприемлемо", — говорится в ответе МВД.

В Минобороны также отметили, что отношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения. Так, "начальники и старшие, обращаясь к подчиненным и младшим, называют их по воинскому званию и фамилии или только по воинскому званию, добавляя в последнем случае перед воинским званием слово "товарищ".
"Термин "товарищ" в ВС России употребляется в значении "союзник" ("друг"). Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы с понятием воинской чести и достоинством военнослужащих. Учитывая вышеизложенное, внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие взаимоотношения между военнослужащими, нецелесообразно", — пояснили в военном ведомстве.
Офицер Тихоокеанского флота в парадном строю
24 мая, 10:04
В российской армии появилась новая должность
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МВДМинистерство обороны РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Когда большевики внедряли придуманное ими обращение "товарищ", оно точно также сначала встречало отторжение у военнослужащих российской армии Его Императорского Величества. Однако постепенно этот нововведение укоренилось. Так вот и нынче предложенное возвращение к обращению "господин" приживётся. Неприятие перехода с "господина" на "товарищ" в своё время было обусловлено тем, что в императорской России с периода правления Императора Павла I термин "товарищ" в государственной табеле о рангах имел официальное значение "заместитель": товарищ министра и т.п.
28 мая, 14:47
Владимир Белогорский
5000070
Хозяин барин, но обращение само по себе, никакого равенства прав не нарушает. Это бред. В чем уважение в обращении "товарищ" и не уважение в обращении "рядовой"? И как обращение "рядовой" нарушает равенство прав рядового и офицера, как граждан? Никак.Всё, что положено по конституции и рядовые и офицеры получают одинаково. Да, оно показывает , что в структуре армии рядовой пользуется меньшими воинскими правами, согласно уставу. И что? Отменим принцип единоначалия в Армии?
28 мая, 14:34
wwornrod
2010055
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