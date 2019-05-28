МВД и Минобороны выступили против обращения "господин" в силовых структурах

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В МВД и Минобороны считают нецелесообразным возвращать обращение "господин" в силовые структуры, следует из ответов ведомств, которые находятся в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил премьер-министру Дмитрию Медведеву предложение заменить нынешнее обращение "товарищ" на дореволюционный вариант.
"Статья 19 Конституции России гарантирует "равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям". В этой связи предложение о выделении части граждан по профессиональной принадлежности обращением к ним "господин" противоречит Конституции России и неприемлемо", — говорится в ответе МВД.
В Минобороны также отметили, что отношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения. Так, "начальники и старшие, обращаясь к подчиненным и младшим, называют их по воинскому званию и фамилии или только по воинскому званию, добавляя в последнем случае перед воинским званием слово "товарищ".
"Термин "товарищ" в ВС России употребляется в значении "союзник" ("друг"). Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы с понятием воинской чести и достоинством военнослужащих. Учитывая вышеизложенное, внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие взаимоотношения между военнослужащими, нецелесообразно", — пояснили в военном ведомстве.
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