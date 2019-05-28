МВД и Минобороны выступили против обращения "господин" в силовых структурах

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В МВД и Минобороны считают нецелесообразным возвращать обращение "господин" в силовые структуры, следует из ответов ведомств, которые находятся в распоряжении РИА Новости.

"Статья 19 Конституции России гарантирует "равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям". В этой связи предложение о выделении части граждан по профессиональной принадлежности обращением к ним "господин" противоречит Конституции России и неприемлемо", — говорится в ответе МВД.

В Минобороны также отметили, что отношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения. Так, "начальники и старшие, обращаясь к подчиненным и младшим, называют их по воинскому званию и фамилии или только по воинскому званию, добавляя в последнем случае перед воинским званием слово "товарищ".