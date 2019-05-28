В Кемерово пять человек пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком

Сотрудники МЧС на месте ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного такси в городе Кемерово. 28 мая 2019

КЕМЕРОВО/МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ребенок и четверо взрослых пострадали при столкновении маршрутного такси с грузовой автомашиной в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В жилом районе Комиссарово произошло столкновение грузовика и маршрутного такси. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, госпитализированы четыре человека, среди которых ребенок с переломом ноги. Он находится в многопрофильной детской больнице, а трое взрослых - в городской клинической больнице номер 3. Еще одному пострадавшему медицинская помощь была оказана амбулаторно.

По данным ГУМВД по Кемеровской области, в находившийся на остановке автобус ПАЗ врезался "КамаЗ", двигавшийся в попутном направлении, в аварии пострадали четверо. "В результате ДТП травмы получили четыре пассажира автобуса, среди которых десятилетний ребенок", – говорится в сообщении ГУМВД.

К ликвидации последствий ДТП привлекались 21 человек и шесть единиц техники.