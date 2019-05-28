УМВД не выявило нарушений у перевозчика, чей автобус попал в ДТП в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Полиция после ДТП с автобусом с туристами из КНР в Приморье не выявила нарушений по результатам проверки документации компании-перевозчика, сообщает региональное УМВД РФ.

"Как сообщили в Госавтоинспекции Уссурийска, проверка документации компании-перевозчика не выявила нарушений: путевой лист, отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров соответствуют установленным требованиям", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу. По данным департамента здравоохранения, в лечебном учреждении остается один человек – он в реанимации. Остальных отпустили после оказания помощи.