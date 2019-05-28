В Перми жителей поврежденных при падении крана домов разместили в санатории

ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Жителей поврежденных при падении строительного крана домов временно разместили в санатории на территории Перми, заявил журналистам во вторник глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник на строительной площадке ЖК "Бавария" по улице Решетникова, 17 в Дзержинском районе Перми рухнул башенный кран. В момент падения крана в кабине находилась крановщица, ее после инцидента госпитализировали. По факту ее травмирования СК начал доследственную проверку. При обрушении кран повредил припаркованные автомобили и три частных деревянных дома, в которых, по уточненных данным, проживало 15 человек, никто из них не пострадал.

"Вчера вечером было проведено заседание КЧС. Было принято решение на базе санатория-профилактория "Гармония" создать пункт временного размещения, в который было предложено переместиться всем жителям пострадавших домов", - сказал Стяжкин.

По его данным, из 15 человек двое отказались, поэтому в пункте временного пребывания были размещены 13 человек. Все они были обеспечены горячим питанием и транспортом для того, чтобы добраться на работу. Глава района подчеркнул, что администрация индивидуально работает с каждым человеком по подбору маневренного фонда или другой жилой площади. "Планируем до конца дня эту работу закончить", - отметил Стяжкин.