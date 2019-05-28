Посольство потребовало освободить задержанного в Косово россиянина

БЕЛГРАД, 28 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Сербии резко осудило операцию полиции самопровозглашенной республики Косово на севере края, в ходе которой был задержан гражданин РФ, сотрудник миссии ООН, и потребовало немедленно освободить россиянина.

"Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям. Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", - говорится в сообщении дипмиссии.