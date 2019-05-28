Посольство потребовало освободить задержанного в Косово россиянина

БЕЛГРАД, 28 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Сербии резко осудило операцию полиции самопровозглашенной республики Косово на севере края, в ходе которой был задержан гражданин РФ, сотрудник миссии ООН, и потребовало немедленно освободить россиянина.
"Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям. Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", - говорится в сообщении дипмиссии.
Вчера, 12:14"Балканы быстро воспламеняются". Вучич привел армию в полную боеготовностьПрезидент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ в полную боевую готовность в связи с обстановкой на севере Косово, сообщили СМИ. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ. Как минимум трое человек пострадали, в том числе, журналист. Президент Сербии отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность.