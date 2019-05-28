Компании из РФ поучаствуют в конкурсе стартапов компании Alibaba в Китае

МОСКВА, 28 мая - . В городе Чанчунь провинции Цзилинь в понедельник стартовал конкурс стартапов в северо-восточной Азии от компании Alibaba. В этом году конкурс пройдет по двух направлениям: "интернет вещей" и "новая розница". " Проект "Россия-Китай: главное . В городе Чанчунь провинции Цзилинь в понедельник стартовал конкурс стартапов в северо-восточной Азии от компании Alibaba. В этом году конкурс пройдет по двух направлениям: "интернет вещей" и "новая розница".

Конкурс стартапов впервые прошел в 2015 году. В нем принимают участие представители 55 городов из 15 стран и регионах мира. Цель мероприятия заключается в поиске самых инновационных и перспективных в мире предпринимательских команд и научно-технических проектов.

По словам организатора конкурса Ша Вэя, в нем принимают участие команды из трех северо-восточных провинций Китая, России, Японии и Республики Корея. К 30 августа этого года определят 15 победителей, которые смогут участвовать в финале.