Компании из РФ поучаствуют в конкурсе стартапов компании Alibaba в Китае

МОСКВА, 28 мая - Проект "Россия-Китай: главное". В городе Чанчунь провинции Цзилинь в понедельник стартовал конкурс стартапов в северо-восточной Азии от компании Alibaba. В этом году конкурс пройдет по двух направлениям: "интернет вещей" и "новая розница".
Конкурс стартапов впервые прошел в 2015 году. В нем принимают участие представители 55 городов из 15 стран и регионах мира. Цель мероприятия заключается в поиске самых инновационных и перспективных в мире предпринимательских команд и научно-технических проектов.
По словам организатора конкурса Ша Вэя, в нем принимают участие команды из трех северо-восточных провинций Китая, России, Японии и Республики Корея. К 30 августа этого года определят 15 победителей, которые смогут участвовать в финале.
По словам Ша Вэя, по итогам конкурсов прошлых лет более 80% проектов, которые вышли в финал, смогли получить инвестиции. Конкурс дает шанс многим удачным стартаперам заявить о себе широкой общественности, и получить признание предпринимателей и инвесторов.