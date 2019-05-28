Задержанный российский сотрудник миссии ООН в Косово ранен, сообщили СМИ

БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Задержанный косовской полицией российский сотрудник миссии ООН в Косово находится в больнице города Митровица с ранениями, сообщает новостной портал Indeksonline с места событий.
Во вторник рано утром спецподразделения косовоалбанской полиции провели спецоперацию на севере Косово, где проживают преимущественно сербы. Были задержаны порядка 30 человек, в том числе гражданин РФ, сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК) Михаил Краснощеков.
"Несколько человек получили ранения. Среди них сотрудник МООНК, имеющий гражданство России, который находится на лечении в больнице Митровицы. Официальные лица МООНК посетили коллегу, чтобы ознакомиться с состоянием его здоровья", - говорится в сообщении.