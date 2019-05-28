Задержанный российский сотрудник миссии ООН в Косово ранен, сообщили СМИ

Отпустила ли Сербия Косово? Эксперты прокомментировали заявление Вучича Президент Сербии признал потерю Косово. Действительно ли это так, или Александр Вучич просто маневрирует? Эксперты в эфире радио Sputnik высказали мнение по этому вопросу.