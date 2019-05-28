Евроскептики рассчитывают на важные посты в новом Европарламенте

БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Евроскептики, усилившие свое присутствие в новом составе Европарламента, рассчитывают на важные посты в ЕП, однако не исключают, что их оппоненты могут попытаться этому помешать, заявил во вторник РИА Новости сопредседатель фракции Николя Бэй.

"Это еще предстоит определить с нашими нынешними и будущими союзниками", - сказал он, отвечая на вопрос, на какие посты в Европарламенте рассчитывают евроскептики.

"Очевидно, что наш политический и численный вес должен позволить нам получить доступ к важным обязанностям в учреждении, но опыт научил нас, что наши противники не стесняются сотрудничать друг с другом, чтобы не позволить нам быть справедливым образом учтенными", - отметил он.