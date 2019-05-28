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РИА Новости

Девочку, раненную ледорубом в Вольске, готовят к эвакуации в Саратов

Вчера, 13:39
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Ученицу школы города Вольска Саратовской области, пострадавшую при нападении подростка с ледорубом в школе, готовят к эвакуации в Саратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора области.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что 15-летний ученик школы №4 в поселке Большевиогк в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебно класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. В областном минобразования сообщили, что подросток найден, с ним работают правоохранительные органы. По данным минздрава области, девочка госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы.
"В Вольске по поручению губернатора находятся министр здравоохранения Наталья Мазина и бригада врачей из областной детской клинической больницы. Состоялся консилиум профильных специалистов. В настоящее время идет подготовка к эвакуации пострадавшей девочки в Саратов", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что глава региона Валерий Радаев держит на контроле ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшему ребенку.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, нападавший подросток состоял на учете у психиатра и учился плохо.
27 мая, 12:37
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Саратовская областьВольскПроисшествия
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