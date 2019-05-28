Девочку, раненную ледорубом в Вольске, готовят к эвакуации в Саратов

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Ученицу школы города Вольска Саратовской области, пострадавшую при нападении подростка с ледорубом в школе, готовят к эвакуации в Саратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора области.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что 15-летний ученик школы №4 в поселке Большевиогк в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебно класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. В областном минобразования сообщили, что подросток найден, с ним работают правоохранительные органы. По данным минздрава области, девочка госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы.