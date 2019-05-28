СК завершил осмотр в школе, где подросток с ледорубом напал на девочку

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Следователи завершили осмотр места происшествия в школе города Вольска Саратовской области, где подросток напал с ледорубом на ученицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного СУСК.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что 15-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. В областном минобразования сообщили, что подросток найден, с ним работают правоохранительные органы. По данным минздрава области, девочка госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы.
"На настоящий момент я могу сказать, что мы завершили осмотр", - сказала собеседница агентства, добавив, что по факту инцидента продолжается доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, нападавший подросток состоял на учете у психиатра и учился плохо.