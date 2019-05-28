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РИА Новости

Евроскептики хотят сформировать в ЕП фракцию, с которой придется считаться

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Европарламента на баннере на одной из улиц Брюсселя
Логотип Европарламента на баннере на одной из улиц Брюсселя
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Европарламента на баннере на одной из улиц Брюсселя. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Фракция евроскептиков, которая может быть сформирована в новом составе ЕП вокруг ядра "Европы наций и свободы", достигнет численность в 80-100 депутатов, что позволит обеспечить ей весомое место, заявил во вторник РИА Новости сопредседатель фракции Николя Бэй.
"Наша будущая группа будет сосредоточена вокруг ядра, которым сегодня является "Европа наций и свободы", она уже стала почти в два раза больше. Только с нашими итальянскими, австрийскими, фламандскими и чешскими союзниками мы достигаем почти 60 депутатов. У нас есть принципиальные соглашения с другими образованиями, которые присоединятся к нам", - сообщил он во вторник.
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"Я считаю, что мы можем достичь фракции из 80-100 депутатов и обеспечить себе весомое место в следующем парламенте. Мы сформируем силу, с которой придется считаться и которая сможет влиять на ключевые досье", - отметил он.
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