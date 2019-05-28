Евроскептики хотят сформировать в ЕП фракцию, с которой придется считаться

БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Фракция евроскептиков, которая может быть сформирована в новом составе ЕП вокруг ядра "Европы наций и свободы", достигнет численность в 80-100 депутатов, что позволит обеспечить ей весомое место, заявил во вторник РИА Новости сопредседатель фракции Николя Бэй.

"Наша будущая группа будет сосредоточена вокруг ядра, которым сегодня является "Европа наций и свободы", она уже стала почти в два раза больше. Только с нашими итальянскими, австрийскими, фламандскими и чешскими союзниками мы достигаем почти 60 депутатов. У нас есть принципиальные соглашения с другими образованиями, которые присоединятся к нам", - сообщил он во вторник.