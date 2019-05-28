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РИА Новости

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

Вчера, 13:30
117760
© Управление МВД России по Томской областиОперация по задержанию криминального авторитета в Томске
Операция по задержанию криминального авторитета в Томске
© Управление МВД России по Томской области
НОВОСИБИРСК, 28 мая — РИА Новости. В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Ранее об арестах по статье 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", появившейся в УК в апреле, не сообщалось.
© Управление МВД России по Томской областиОперация по задержанию криминального авторитета в Томске
Операция по задержанию криминального авторитета в Томске
© Управление МВД России по Томской области
Операция по задержанию криминального авторитета в Томске
Имя подозреваемого не называется, в пресс-релизе его характеризуют как "вора в законе".
В задержании участвовали бойцы Росгвардии. При обыске у мужчины нашли документы, электронные носители информации и другие предметы, "имеющие доказательственное значение для расследования".
В качестве меры пресечения суд назначил арест на два месяца.
© Управление МВД России по Томской областиЗадержанный в Томске криминальный авторитет
Задержанный в Томске криминальный авторитет
© Управление МВД России по Томской области
Задержанный в Томске криминальный авторитет
В начале апреля Владимир Путин подписал закон, серьезно ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
За "занятие высшего положения в преступной иерархии" обвиняемому грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
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УМВДРосгвардияТомскРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Отлично!!!! Всех так называемых "воров в законе" за колючку!!!!! Пусть там друг перед другом быкуют. Эти люди вообще должны сидеть как террористы! Они своим осознанным наглым поведением, распространяя свою идеологию подрывают государственное устройство.
28 мая, 13:38
Арсений Понфиленко
204410119
Занятие высшего положения в преступной иерархии-это так же и наши все олигархи которые получают доход 100 долларов в минуту,а у государства на пенсии не хватает
28 мая, 14:36
О1ОСА 1961
156334025
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