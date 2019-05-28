В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

Операция по задержанию криминального авторитета в Томске

© Управление МВД России по Томской области Операция по задержанию криминального авторитета в Томске

НОВОСИБИРСК, 28 мая — РИА Новости. В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.

Ранее об арестах по статье 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", появившейся в УК в апреле, не сообщалось.

© Управление МВД России по Томской области Операция по задержанию криминального авторитета в Томске © Управление МВД России по Томской области Операция по задержанию криминального авторитета в Томске

Имя подозреваемого не называется, в пресс-релизе его характеризуют как "вора в законе".

В задержании участвовали бойцы Росгвардии. При обыске у мужчины нашли документы, электронные носители информации и другие предметы, "имеющие доказательственное значение для расследования".

В качестве меры пресечения суд назначил арест на два месяца.

© Управление МВД России по Томской области Задержанный в Томске криминальный авторитет © Управление МВД России по Томской области Задержанный в Томске криминальный авторитет

В начале апреля Владимир Путин подписал закон, серьезно ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.