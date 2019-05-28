В Госдуме прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

"Видно невооруженным глазом то, что заменили марионетку (экс-президента Петра) Порошенко на Зеленского, а кукловоды остались прежние. И риторика Зеленского, которая была как кандидата и президента, сегодня поменялась. Поэтому народ Украины на сегодня четко понял, что поменяли шило на мыло. Исходя из этого, даже одно его заявление о том, что нужно усилить вооружения на Донбассе и необходимости слаженности вооруженных сил Украины, говорит о том, что он или те, кто им управляет, не прекратят боевые действия на юго-востоке", - сказал Водолацкий РИА Новости.