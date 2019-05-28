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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс показал, что после выборов во власти произошла замена одной марионетки на другую, боевые действия на юго-востоке страны не прекратятся, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее Зеленский в качестве главы государства впервые посетил позиции вооруженных сил на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Зеленский осмотрел бытовые условия, в которых находятся военные, отметил необходимость улучшения обеспечения силовиков. Во вторник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что украинские силовики усилили интенсивность обстрелов после визита Зеленского на Донбасс.
"Видно невооруженным глазом то, что заменили марионетку (экс-президента Петра) Порошенко на Зеленского, а кукловоды остались прежние. И риторика Зеленского, которая была как кандидата и президента, сегодня поменялась. Поэтому народ Украины на сегодня четко понял, что поменяли шило на мыло. Исходя из этого, даже одно его заявление о том, что нужно усилить вооружения на Донбассе и необходимости слаженности вооруженных сил Украины, говорит о том, что он или те, кто им управляет, не прекратят боевые действия на юго-востоке", - сказал Водолацкий РИА Новости.
По мнению парламентария, на юго-востоке Украины продолжат гибнуть мирные граждане, а в связи этим Зеленский станет военным преступником, человеком, который как верховный главнокомандующий будет отдавать соответствующие приказы.
"Поэтому сегодня не за горами, если так будет продолжаться, майдан уже тех людей, которые проголосовали за Зеленского. Их надежды сегодня лопнули как мыльный пузырь", - сказал депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года
Вчера, 08:43
Мнение: Зеленский "подступается" к Донбассу, пытаясь понять, что делатьВладимир Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Украины. Складывается впечатление, что он еще сам не решил, каким образом будет действовать, считает политолог Евгений Бень. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
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