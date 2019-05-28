Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Чиновник просит возбудить уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти" в отношении корреспондента Ивана Литомина.
Конфликт произошел на прошлой неделе. Корреспондент задал чиновнику неудобные вопросы о непригодных для жилья домах, построенных для потерявших кров в пожарах весной 2015 года. Тогда главу района осудили за халатность, но сразу освободили по амнистии к 70-летию Победы.
По время интервью чиновник схватил микрофон и ударил журналиста. На кадрах видно, как корреспондента вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, все это сопровождается руганью со стороны главы района.
Видео получило широкий резонанс. Следственный комитет завел уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности. Президиум генсовета "Единой России" исключил чиновника из партии.
Зайцев, в свою очередь, обвинил журналиста в провокации. По его словам, съемочная группа зашла к нему без разрешения, "подсовывала микрофон под нос", а на просьбы удалиться не реагировала. Когда чиновник решил вытолкнуть Литомина за дверь, он упал, заявил чиновник.