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РИА Новости

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Вчера, 13:15
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© ВГТРК/Вести.руГлава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
© ВГТРК/Вести.ру
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Чиновник просит возбудить уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти" в отношении корреспондента Ивана Литомина.
Нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала Россия 24
27 мая, 16:53
ВГТРК проследит за ходом дела после нападения на журналиста в Хакасии
Конфликт произошел на прошлой неделе. Корреспондент задал чиновнику неудобные вопросы о непригодных для жилья домах, построенных для потерявших кров в пожарах весной 2015 года. Тогда главу района осудили за халатность, но сразу освободили по амнистии к 70-летию Победы.
По время интервью чиновник схватил микрофон и ударил журналиста. На кадрах видно, как корреспондента вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, все это сопровождается руганью со стороны главы района.
Видео получило широкий резонанс. Следственный комитет завел уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности. Президиум генсовета "Единой России" исключил чиновника из партии.
Зайцев, в свою очередь, обвинил журналиста в провокации. По его словам, съемочная группа зашла к нему без разрешения, "подсовывала микрофон под нос", а на просьбы удалиться не реагировала. Когда чиновник решил вытолкнуть Литомина за дверь, он упал, заявил чиновник.
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
27 мая, 15:37
Глава Хакасии назвал нападение чиновника на журналиста вопиющим случаем
4098104192117
Обсудить 69
Сергей ЗайцевХакасияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Сейчас вот такие крысы, прикрывающиеся "оскорблением власти", будут использовать закон во зло. Этот чиновник и есть оскорбление власти, он считает себя выше тех, кто там за забором копошится, как их... Нет, не собак... Ах да, народ, вот это слово.
28 мая, 13:49
Лиловый Шар РФ
18120101
Есть ли предел наглости ..?
28 мая, 13:39
kkwlinat
10761000
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Глава Хакасии назвал нападение чиновника на журналиста вопиющим случаем
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