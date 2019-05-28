Один пострадавший в ДТП с автобусом в Приморье остается в больнице

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Один человек остается в больнице Уссурийска после ДТП с автобусом с китайскими туристами в Приморье, остальных отпустили после оказания помощи, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения края.
Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости заявили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Все пострадавшие госпитализированы, шестеро - в тяжелом состоянии, отмечали в МВД. Представитель мэрии Уссурийска ранее сообщил РИА Новости, что три китайских туриста и водитель остаются в больнице.
"Шесть человек, которые находились в тяжелом состоянии, обследованы. Диагностика показала, что из них пять человек в состоянии средней степени тяжести, реанимационные мероприятия не требуются – они направлены в травмпункт. Травмы разные, в том числе диагностированы переломы - им поставили гипсы и отпустили. В Уссурийской городской больнице остается в реанимации один человек с закрытой черепно-мозговой травмой. Все остальные пассажиры автобуса отпущены", - сказал собеседник.
Пока уточняется, кто именно остался в реанимации, добавил он.
По данным администрации Приморья, все, кроме водителя, в автобусе были гражданами КНР. Перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. В турфирме сообщили, что водитель - россиянин, у него большой стаж работы, он проходил перед рейсом все необходимые проверки.