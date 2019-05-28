Один пострадавший в ДТП с автобусом в Приморье остается в больнице

"Шесть человек, которые находились в тяжелом состоянии, обследованы. Диагностика показала, что из них пять человек в состоянии средней степени тяжести, реанимационные мероприятия не требуются – они направлены в травмпункт. Травмы разные, в том числе диагностированы переломы - им поставили гипсы и отпустили. В Уссурийской городской больнице остается в реанимации один человек с закрытой черепно-мозговой травмой. Все остальные пассажиры автобуса отпущены", - сказал собеседник.