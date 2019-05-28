МИД назвал поведение косоваров следствием потакания со стороны ЕС и США

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США, заявили в МИД России, комментируя обострение ситуации на Балканах.

"Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Во вторник утром сотрудники ROSU (спецназ косовского МВД) вторглись на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.

По последним данным, задержаны 23 человека, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово россиянин Михаил Краснощеков.

Акция вызвала активные протесты местного населения, люди стали строить баррикады на дорогах. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении армии и полиции в полную боеготовность.

В российском МИД добавили, что действия Приштины ведут к разжиганию межэтнической напряженности и лишают смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному урегулированию.

В Москве также полагают, что момент для вторжения был выбран не случайно – сразу после выступления президента Сербии в Народной скупщине по косовскому вопросу.

На Смоленской площади призвали международных покровителей Приштины "образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями".

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.