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РИА Новости

Начальник оркестра рассказал, какой русский марш понравился Ким Чен Ыну

Вчера, 13:06
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© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию
© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края
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Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию. Архивное фото
СКОЛКОВО, 28 мая - РИА Новости. Начальник военного образцового оркестра "Почетного караула" Павел Гернец рассказал, какой русский марш понравился лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время его визита во Владивосток и какие тонкости необходимо учитывать при подборе музыки для приемов и встреч иностранных гостей.
По словам Гернеца, при подборке национальных мелодий для исполнения на официальных международных мероприятиях необходимо учитывать все тонкости и тщательно отбирать материал, так как даже самая нейтральная на первый взгляд композиция может вызвать недовольство иностранных гостей.
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"В апреле был визит в Россию Ким Чен Ына. Там был казус на приеме. На приеме была исполнена в записи, по-моему, мелодия южнокорейская", — сказал Гернец.

Он отметил, что оркестр всегда просит МИД и протокольную службу заранее сообщать, какие мелодии уместно исполнять, дабы избежать неловких моментов.
Начальник оркестра также вспомнил историю из советского времени, связанную с визитом американцев на Дальний Восток: тогда при прощании с делегацией прозвучала мелодия "Легендарный Севастополь".

"Когда самолет взлетел, с борта приходит телеграмма: "Попросим пояснить, почему при закрытии двери в самолет играл "Легендарный Севастополь", в пятом куплете которого следующий текст: "Если из-за океана к нам враги придут с мечом, встретим мы гостей незваных истребительным огнем", — рассказал он.

Гернец также добавил, что на его практике были случаи, когда пришлось что-то отменять или менять, поэтому песни стараются подбирать "по принципу — про красоту, про природу, то есть максимально нейтральные".
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