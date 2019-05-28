Начальник оркестра рассказал, какой русский марш понравился Ким Чен Ыну

"В апреле был визит в Россию Ким Чен Ына. Там был казус на приеме. На приеме была исполнена в записи, по-моему, мелодия южнокорейская", — сказал Гернец.
Через месяц после визита Ким Чен Ына выяснилось, что во Владивостоке произошел неприятный казус. На приеме в честь лидера КНДР была исполнена южнокорейская мелодия. По словам начальника оркестра, северокорейская делегация отреагировала на это агрессивно. Но закончилось все хорошо pic.twitter.com/PfL3KnaIuA— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 мая 2019 г.
"Когда самолет взлетел, с борта приходит телеграмма: "Попросим пояснить, почему при закрытии двери в самолет играл "Легендарный Севастополь", в пятом куплете которого следующий текст: "Если из-за океана к нам враги придут с мечом, встретим мы гостей незваных истребительным огнем", — рассказал он.