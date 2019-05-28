Начальник оркестра рассказал, какой русский марш понравился Ким Чен Ыну

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию. Архивное фото

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию

СКОЛКОВО, 28 мая - РИА Новости. Начальник военного образцового оркестра "Почетного караула" Павел Гернец рассказал, какой русский марш понравился лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время его визита во Владивосток и какие тонкости необходимо учитывать при подборе музыки для приемов и встреч иностранных гостей.

По словам Гернеца, при подборке национальных мелодий для исполнения на официальных международных мероприятиях необходимо учитывать все тонкости и тщательно отбирать материал, так как даже самая нейтральная на первый взгляд композиция может вызвать недовольство иностранных гостей.

"В апреле был визит в Россию Ким Чен Ына. Там был казус на приеме. На приеме была исполнена в записи, по-моему, мелодия южнокорейская", — сказал Гернец.

Он отметил, что оркестр всегда просит МИД и протокольную службу заранее сообщать, какие мелодии уместно исполнять, дабы избежать неловких моментов.

Через месяц после визита Ким Чен Ына выяснилось, что во Владивостоке произошел неприятный казус. На приеме в честь лидера КНДР была исполнена южнокорейская мелодия. По словам начальника оркестра, северокорейская делегация отреагировала на это агрессивно. Но закончилось все хорошо pic.twitter.com/PfL3KnaIuA — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 мая 2019 г.

Начальник оркестра также вспомнил историю из советского времени, связанную с визитом американцев на Дальний Восток: тогда при прощании с делегацией прозвучала мелодия "Легендарный Севастополь".

"Когда самолет взлетел, с борта приходит телеграмма: "Попросим пояснить, почему при закрытии двери в самолет играл "Легендарный Севастополь", в пятом куплете которого следующий текст: "Если из-за океана к нам враги придут с мечом, встретим мы гостей незваных истребительным огнем", — рассказал он.