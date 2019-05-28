Источник: напавший на девочку под Саратовом школьник наблюдался у психиатра

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Школьник, подозреваемый в нападении с ледорубом на ученицу в школе города Вольска Саратовской области, по предварительным данным, состоял на учете у психиатра, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, да, (подросток) состоял на учете с диагнозом - поведенческие расстройства личности, чувствовал себя недооцененным. Учился плохо", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что 15-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. В областном Минобразования сообщили, что подросток найден, с ним работают правоохранительные органы. По данным Минздрава области, девочка госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы.

За последние два года в разных регионах России произошел целый ряд инцидентов в школах, когда подростки с оружием бросались на других детей или учителей. Самое громкое преступление случилось в керченском колледже в октябре прошлого года, где студент Владислав Росляков убил 21 человека, ранил еще больше 50 и затем покончил с собой.