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РИА Новости
Теплоснабжение

Правкомиссия рассмотрит проекты модернизации ТЭС в рамках квоты 29 мая

Вчера, 13:04
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заседание правкомиссии по электроэнергетике, на котором будут рассмотрены проекты модернизации ТЭС по 15%-ной "ручной" квоте, состоится в среду 29 мая, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Юрий Маневич на площадке Центра энергетики Московской школы управления "Сколково".

"Предложений много, комиссия состоится 29 числа. Поскольку эта комиссия отличается от коммерческой... там есть принципы, связанные с экологией, связанные с теплоснабжением, наработкой оборудования. То есть, мы говорим о критическом состоянии станции. Станции, которые находятся в критическим состоянии, но они являются важными с точки зрения социально-экономической значимости для региона, такие станции нужно модернизировать. Под это дело экспертами разрабатывались критерии", - сказал Маневич.

Уточняется, что в рассматриваемый список могут попасть проекты, по которым были поданы заявки на общий отбор, но они не прошли конкурс, а максимальный объем мощности составит 1,3 ГВт в европейской части РФ и на Урале и 330 МВт в Сибири.
Как ранее в понедельник сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, в предварительный "квотный" список попадают проекты общей мощностью 1,78 ГВт. В их числе в европейской части РФ и на Урале - модернизация Пермской ТЭЦ-9 (два энергоблока на 190 МВт) и Ижевской ТЭЦ-2 (125 МВт) "Т Плюс", а также энергоблоков на Автовской ТЭЦ (236 МВт) ТГК-1 (подконтрольна "Газпром энергохолдингу"), Краснодарской ТЭЦ (450 МВт) "Лукойла", Нижнекамской ТЭЦ (195 МВт) "Татнефти" с установкой ПГУ, блока на 50 МВт на Невинномысской ГРЭС "Энел Россия" и на 130 МВт на Смоленской ТЭЦ-2 "Квадры". В Сибири в программу модернизации могут попасть Красноярская ТЭЦ-1 (два блока 160 МВт) и ТЭЦ-3 (185 МВт) Сибирской генерирующей компании, а также Иркутская ТЭЦ-6 (65 МВт) "Иркутскэнерго" (подконтрольна En+).
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Правительство РФ в январе утвердило масштабную программу модернизации ТЭС на 39 ГВт стоимостью 1,9 триллиона рублей. Согласно программе, проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за 15 лет за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Предполагается, что первые отборы проектов модернизации будут проведены сразу на три года — 2022-2024, а доходность по этим проектам составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.
По общему конкурсу проходят 85% от годового объема отбора, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. В эту квоту "в ручном режиме" могут попасть проекты, которые не проходят по конкурсу.
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