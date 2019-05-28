Власти Ульяновска подписали "дорожную карту" о переходе на альткотельную

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области подписал дорожную карту о переходе города на ценообразование в теплоснабжении по методу альткотельной с 1 января 2020 года, сообщил министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области Александр Черепан на заседании рабочей группы госсовета РФ в Сколково.

"Губернатором Ульяновской области Морозовым Сергеем Ивановичем принято решение и подписана дорожная карта о переходе региональной столицы города Ульяновска с 1 января 2020 года в единую ценовую зону", - сообщил Черепан.

Он также сообщил, что рост тарифа составит 2% и не выйдет за установленные правительством границы роста оплаты граждан.

По словам Черепана, инвестиции в Ульяновске в рамках перехода на новую модель рынка составят 7 миллиардов рублей в течение 10 лет.