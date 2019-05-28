© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы В Москве назвали победителей первой московской премии "Прорыв года"

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В Москве назвали имена победителей первой бизнес-премии среди предпринимателей малого и среднего бизнеса "Прорыв года". Имена лауреатов в восьми номинациях были оглашены в конце первого дня Московской недели предпринимательства, которая проходит в столице с 27 по 31 мая, а имя победителя категории "Гран-при" осталось интригой и будет названо 29 мая на торжественной церемонии, посвященной Дню российского предпринимательства.

Старт конкурса бизнес-проектов начался в марте, за полтора месяца организаторы получили более 35 тысяч заявок на участие, отбор победителей проходил в три этапа.

Судьбу участников решали члены Экспертного совета, а также более 130 тысяч пользователей системы электронного голосования "Активный гражданин".

На торжественную церемонию награждения, которая прошла на сцене "ВТБ Арены", собралось более семи тысяч зрителей.

Лучшим в номинации "Молодой предприниматель года" признан Дмитрий Степаненко, основатель и генеральный директор ООО "Цифровые системы" - компании по разработке софта, помогающей малому и среднему бизнесу увеличивать выручку и решать маркетинговые задачи. Разработанной его компанией программой Hot-WiFi пользуются более пяти тысяч предприятий, она продается в 15 странах мира.

© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы В Москве назвали победителей первой московской премии "Прорыв года" © Фото : предоставлено пресс-службой Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Титул "Почетный стартап года" достался Анатолию Кирсанову, который является сооснователем и генеральным директором компании "ИННОВАТИКС-СК". Компания под научным руководством академика РАН Дмитрия Стребкова разработала, запатентовала и изготовила несколько типов "солнечной черепицы" и осуществляет проект "Один миллион солнечных крыш России".

"Иностранным предпринимателем года" стал генеральный директор "Бонтемпирест" Валентино Бонтемпи (Valentino Bontempi). Он является создателем оригинального блюда "пинца" и не только привил москвичам любовь к итальянской кухне, но и зарегистрировал оригинальный товарный знак "Пинца".

Победителем в номинации "Социально ответственный бизнес года" выбрана Наталия Линькова, основатель и руководитель сервиса "Бабушка на час" (торговая марка принадлежит ООО "Айкью Медиа Групп"). Сервис помогает тысячам семей найти для своих детей "проверенную няню" и одновременно создает рабочие места для людей старшего поколения.

Приз в номинации "Возвращение года" вручен Ирине Кузьмич, генеральному директору компании "Биопродукт", производящей нативный коллаген – субстанцию для изготовления косметических средств и медицинских изделий.

В номинации "Франшиза года" победу одержал Руслан Баширов, генеральный директор компании "Футбостарз", владеющей франшизой сети футбольных и танцевальных школ для детей от трех лет "Чемпионика". Занятия в 600 точках в пяти странах мира проходят по собственной тренировочной методике, одобренной "Российским футбольным союзом".

Звание "Экспортер года" получил генеральный директор компании "СМП" Герман Муравьев. Созданные его компанией охранные роботы "Трал Патруль" эксплуатируются в США, Японии, Аргентине, Бразилии, Канаде, Чили, ОАЭ. За три года на экспорт поставлено около 100 роботов.

Лучшей в категории "Мама – успешный предприниматель года" признана Татьяна Зубова - не только многодетная мама, но и генеральный директор "ИНПЦ "Пептоген", разрабатывающего и производящего лекарства нового поколения.

"Премия "Прорыв года" была создана в тесном сотрудничестве с деловым сообществом Москвы – это идея предпринимателей. Нам было важно показать разных людей в бизнесе, ведь Москва, прежде всего, город для людей",- сказал на вручении премии руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что по итогам конкурса предстоит большая работа, "необходимо будет многое проанализировать, это большой и новый опыт, но одно можно сказать точно: Москве есть чем гордиться!".

Фурсин подчеркнул важность совместной работы власти, бизнеса и активных москвичей. "Мы получили огромный отклик: жители Москвы не только активно подавали заявки, но и голосовали за участников, и мы переживали вместе с ними. К сожалению, по регламенту победитель в номинации может быть только один, но мне хотелось бы поблагодарить все компании, приславшие заявки на конкурс – вы настоящие герои",- сказал он.