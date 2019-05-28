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РИА Новости

В США умер основатель Human Rights Watch

Вчера, 12:52
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© Страница NYU School of Law на Youtube Американский издатель и основатель правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн
Американский издатель и основатель правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн
© Страница NYU School of Law на Youtube
Американский издатель и основатель правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американский издатель и основатель правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн скончался в возрасте 96 лет, сообщает газета The New York Times со ссылкой на его сына Питера.
Бернштейн умер накануне в одной из больниц Нью-Йорка. Другие подробности не сообщаются.
Роберт Бернштейн с 1966 по 1990 год возглавлял крупное издательство Random House, которое публиковало в том числе работы советских диссидентов Андрея Сахарова и его жены Елены Боннэр.
В 1970-х годах он активно занялся правозащитной деятельностью. С 1978 года основал несколько правозащитных групп, которые с 1988 года объединились в организацию Human Rights Watch. Бернштейн ушел в отставку с поста ее главы в 1998 году.
Как пишет издание, в последние годы жизни Бернштейн преподавал и проводил кампании по защите прав человека в Китае.
В 2011 году он основал организацию Advancing Human Rights.
Исполнительный директор HRW Кеннет Рот. Архивное фото
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