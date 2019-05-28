Порошенко будет спонсировать партию Ляшко, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко договорился о спонсорстве с экс-президентом Украины Петром Порошенко, в интересах которого он будет критиковать нового главу государства Владимира Зеленского до парламентских выборов, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.
"Как рассказал "Стране" источник в Радикальной партии, ее лидер уже договорился о новом спонсорстве с Петром Порошенко. Именно в его интересах глава радикалов будет критиковать и троллить Зеленского до конца выборов", - говорится в сообщении.
Ранее Ляшко называл Зеленского "узурпатором". Он также заявлял, что указ Зеленского о роспуске парламента является неконституционным.
В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.