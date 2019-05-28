Гимназия в Перми, где завысили проходной балл для девочек, увеличила набор

ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Администрация пермской гимназии №4, в которой приемная комиссия установила разные проходные баллы для поступающих в первый класс девочек и мальчиков, открыла дополнительные места для первоклассников, сообщили РИА Новости в департаменте образования администрации города.

На минувшей неделе стало известно о том, что в пермской гимназии №4 имени братьев Каменских проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек: 65,7 и 69,1. На ситуацию сразу отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, которая назвала случившееся гендерной дискриминацией. После этого проверку в образовательном учреждении начали прокуратура и городской департамент образования.

После выяснения подробностей произошедшего заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева заявила о том, что директор гимназии превысила свои полномочия, в связи с чем ей объявлен выговор.

Во вторник Гаджиева добавила, что в этом году результаты отбора в данное образовательное учреждение останутся без изменений, объяснив это тем, что такой подход "обусловлен тактичным отношением к ученикам, уже зачисленным в первый класс гимназии, и их родителям".

"Однако в связи с большим количеством заявлений на прием в первый класс администрацией гимназии №4 принято решение об увеличении набора в первый класс до 80 человек", - рассказали в департаменте образования.

В ведомстве добавили, что к началу следующей приемной кампании зачисление в первые классы гимназии будет проводиться по закрепленным территориям, на свободные места и без балльно-рейтинговой системы.