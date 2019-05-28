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РИА Новости

Гимназия в Перми, где завысили проходной балл для девочек, увеличила набор

Вчера, 12:47
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ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Администрация пермской гимназии №4, в которой приемная комиссия установила разные проходные баллы для поступающих в первый класс девочек и мальчиков, открыла дополнительные места для первоклассников, сообщили РИА Новости в департаменте образования администрации города.
На минувшей неделе стало известно о том, что в пермской гимназии №4 имени братьев Каменских проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек: 65,7 и 69,1. На ситуацию сразу отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, которая назвала случившееся гендерной дискриминацией. После этого проверку в образовательном учреждении начали прокуратура и городской департамент образования.
После выяснения подробностей произошедшего заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева заявила о том, что директор гимназии превысила свои полномочия, в связи с чем ей объявлен выговор.
Во вторник Гаджиева добавила, что в этом году результаты отбора в данное образовательное учреждение останутся без изменений, объяснив это тем, что такой подход "обусловлен тактичным отношением к ученикам, уже зачисленным в первый класс гимназии, и их родителям".
"Однако в связи с большим количеством заявлений на прием в первый класс администрацией гимназии №4 принято решение об увеличении набора в первый класс до 80 человек", - рассказали в департаменте образования.
Гимназия № 4 им. братьев Каменских в Перми
23 мая, 14:36
Пермские власти прокомментировали ситуацию с приемом девочек в гимназию
В ведомстве добавили, что к началу следующей приемной кампании зачисление в первые классы гимназии будет проводиться по закрепленным территориям, на свободные места и без балльно-рейтинговой системы.
"Прием на свободные места будет осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 1 июля 2019 года", - подчеркнули в мэрии.
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РоссияПермьОбразование - ОбществоОбщество
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