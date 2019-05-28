На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд

Крупнейший почти за 30 лет изумруд нашли на Мариинском прииске

© Фото : Департамент информационной политики Свердловской области Крупнейший почти за 30 лет изумруд нашли на Мариинском прииске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. На предприятии "Мариинский прииск" в Свердловской области нашли изумруд весом 1,6 килограмма, сообщили в администрации региона.

Подчеркивается, что это крупнейший минерал, добытый с 1990 года, когда обнаружили изумруд, чей вес превышал два килограмма.

Драгоценный камень добыли в шахте на 260-метровой глубине. Уникален не только размер кристалла, но и его форма.

По цвету он относится ко второй категории — "зеленый", по сорту специалисты отнесли изумруд к третьей категории из-за природных трещин.

На драгоценную находку уже есть покупатели. В сообщении уточняется, что стоимость самоцвета вместе с добытыми там же драгоценными камнями составит 32 миллиона рублей.

Гендиректор АО "Мариинский прииск" Евгений Василевский подчеркнул, что камень подняли на поверхность практически в первозданном виде. Его ровные грани говорят о редкости и уникальности минерала.

Нашедших изумруд рабочих премируют.

"Мариинский прииск"

Предприятие "Мариинский прииск" входит в "Ростех". Оно самое крупное в Европе, одно из трех в мире и единственное в России. Его создали на базе Малышевского месторождения, где ежегодно добывают 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более пяти тонн бериллов.

Пресс-секретарь прииска Юлия Ершова в апреле сообщила РИА Новости, что в первом квартале 2019 года предприятие добыло почти 40 килограммов изумрудов, что на 43 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года (28 килограммов). Продажи выросли в два с половиной раза — до 28,5 миллиона рублей.