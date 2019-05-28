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РИА Новости

На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд

Вчера, 12:35
19020
© Фото : Департамент информационной политики Свердловской областиКрупнейший почти за 30 лет изумруд нашли на Мариинском прииске
Крупнейший почти за 30 лет изумруд нашли на Мариинском прииске
© Фото : Департамент информационной политики Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. На предприятии "Мариинский прииск" в Свердловской области нашли изумруд весом 1,6 килограмма, сообщили в администрации региона.
Подчеркивается, что это крупнейший минерал, добытый с 1990 года, когда обнаружили изумруд, чей вес превышал два килограмма.
Драгоценный камень добыли в шахте на 260-метровой глубине. Уникален не только размер кристалла, но и его форма.
По цвету он относится ко второй категории — "зеленый", по сорту специалисты отнесли изумруд к третьей категории из-за природных трещин.
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На драгоценную находку уже есть покупатели. В сообщении уточняется, что стоимость самоцвета вместе с добытыми там же драгоценными камнями составит 32 миллиона рублей.
Гендиректор АО "Мариинский прииск" Евгений Василевский подчеркнул, что камень подняли на поверхность практически в первозданном виде. Его ровные грани говорят о редкости и уникальности минерала.
Нашедших изумруд рабочих премируют.
Гора самоцветов: экскурсия на единственный в России изумрудный прииск
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Госкорпорация "Ростех" открыла доступ на Мариинский прииск для всех желающих.

Изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск в Свердловской области
1 из 12

Госкорпорация "Ростех" открыла доступ на Мариинский прииск для всех желающих.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Туристам показывают, как добывают, сортируют и оценивают драгоценные камни.

Изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск в Свердловской области
2 из 12

Туристам показывают, как добывают, сортируют и оценивают драгоценные камни.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На прииске можно почувствовать себя старателем и самому поискать драгоценности.

Изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск в Свердловской области
3 из 12

На прииске можно почувствовать себя старателем и самому поискать драгоценности.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Разработаны три туристических маршрута продолжительностью от 40 минут до пяти часов.

Изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск в Свердловской области
4 из 12

Разработаны три туристических маршрута продолжительностью от 40 минут до пяти часов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

"Мариинский прииск" возник на базе изумрудно-бериллиевого месторождения, открытого в начале XIX века.

Изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск в Свердловской области
5 из 12

"Мариинский прииск" возник на базе изумрудно-бериллиевого месторождения, открытого в начале XIX века.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Уральские камни, известные как "Малышевские изумруды", высоко ценятся в мире благодаря уникальному желтоватому оттенку, несвойственному этому минералу.

Изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск в Свердловской области
6 из 12

Уральские камни, известные как "Малышевские изумруды", высоко ценятся в мире благодаря уникальному желтоватому оттенку, несвойственному этому минералу.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение — самое крупное в Европе, одно из трех в мире и единственное в России.

Изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск в Свердловской области
7 из 12

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение — самое крупное в Европе, одно из трех в мире и единственное в России.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Изумруды, добытые на Мариинском прииске в Свердловской области.

Изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск в Свердловской области
8 из 12

Изумруды, добытые на Мариинском прииске в Свердловской области.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Развитие промышленного туризма дает возможность увидеть своими глазами уникальные производства, отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск в Свердловской области
9 из 12

Развитие промышленного туризма дает возможность увидеть своими глазами уникальные производства, отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Первая экскурсия на месторождение состоялась 11 апреля.

Изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск в Свердловской области
10 из 12

Первая экскурсия на месторождение состоялась 11 апреля.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Гости прииска вооружились совками и ситом и искали минералы.

Изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск в Свердловской области
11 из 12

Гости прииска вооружились совками и ситом и искали минералы.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Экскурсии обещают сделать регулярными.

Изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск в Свердловской области
12 из 12

Экскурсии обещают сделать регулярными.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 12

Госкорпорация "Ростех" открыла доступ на Мариинский прииск для всех желающих.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Туристам показывают, как добывают, сортируют и оценивают драгоценные камни.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 12

На прииске можно почувствовать себя старателем и самому поискать драгоценности.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 12

Разработаны три туристических маршрута продолжительностью от 40 минут до пяти часов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 12

"Мариинский прииск" возник на базе изумрудно-бериллиевого месторождения, открытого в начале XIX века.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 12

Уральские камни, известные как "Малышевские изумруды", высоко ценятся в мире благодаря уникальному желтоватому оттенку, несвойственному этому минералу.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 12

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение — самое крупное в Европе, одно из трех в мире и единственное в России.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 12

Изумруды, добытые на Мариинском прииске в Свердловской области.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
9 из 12

Развитие промышленного туризма дает возможность увидеть своими глазами уникальные производства, отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
10 из 12

Первая экскурсия на месторождение состоялась 11 апреля.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 12

Гости прииска вооружились совками и ситом и искали минералы.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
12 из 12

Экскурсии обещают сделать регулярными.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

"Мариинский прииск"

Предприятие "Мариинский прииск" входит в "Ростех". Оно самое крупное в Европе, одно из трех в мире и единственное в России. Его создали на базе Малышевского месторождения, где ежегодно добывают 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более пяти тонн бериллов.
Пресс-секретарь прииска Юлия Ершова в апреле сообщила РИА Новости, что в первом квартале 2019 года предприятие добыло почти 40 килограммов изумрудов, что на 43 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года (28 килограммов). Продажи выросли в два с половиной раза — до 28,5 миллиона рублей.
На изумрудно-бериллиевом месторождении в поселке Малышева многие годы добывали берилл и руду редких металлов для нужд оборонной и атомной промышленности. В 1990-е годы возникла угроза затопления шахт и их полного разрушения. В 2008 году на федеральном уровне было поддержано ходатайство руководства Свердловской области о переходе рудника к ответственному собственнику для продолжения разработки уникального месторождения.
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РостехСвердловская областьРоссияОбщество
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