На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд

Госкорпорация "Ростех" открыла доступ на Мариинский прииск для всех желающих.
Госкорпорация "Ростех" открыла доступ на Мариинский прииск для всех желающих.
Туристам показывают, как добывают, сортируют и оценивают драгоценные камни.
Туристам показывают, как добывают, сортируют и оценивают драгоценные камни.
На прииске можно почувствовать себя старателем и самому поискать драгоценности.
На прииске можно почувствовать себя старателем и самому поискать драгоценности.
Разработаны три туристических маршрута продолжительностью от 40 минут до пяти часов.
Разработаны три туристических маршрута продолжительностью от 40 минут до пяти часов.
"Мариинский прииск" возник на базе изумрудно-бериллиевого месторождения, открытого в начале XIX века.
"Мариинский прииск" возник на базе изумрудно-бериллиевого месторождения, открытого в начале XIX века.
Уральские камни, известные как "Малышевские изумруды", высоко ценятся в мире благодаря уникальному желтоватому оттенку, несвойственному этому минералу.
Уральские камни, известные как "Малышевские изумруды", высоко ценятся в мире благодаря уникальному желтоватому оттенку, несвойственному этому минералу.
Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение — самое крупное в Европе, одно из трех в мире и единственное в России.
Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение — самое крупное в Европе, одно из трех в мире и единственное в России.
Изумруды, добытые на Мариинском прииске в Свердловской области.
Изумруды, добытые на Мариинском прииске в Свердловской области.
Развитие промышленного туризма дает возможность увидеть своими глазами уникальные производства, отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Развитие промышленного туризма дает возможность увидеть своими глазами уникальные производства, отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Первая экскурсия на месторождение состоялась 11 апреля.
Первая экскурсия на месторождение состоялась 11 апреля.
Гости прииска вооружились совками и ситом и искали минералы.
Гости прииска вооружились совками и ситом и искали минералы.
Госкорпорация "Ростех" открыла доступ на Мариинский прииск для всех желающих.
Туристам показывают, как добывают, сортируют и оценивают драгоценные камни.
На прииске можно почувствовать себя старателем и самому поискать драгоценности.
Разработаны три туристических маршрута продолжительностью от 40 минут до пяти часов.
"Мариинский прииск" возник на базе изумрудно-бериллиевого месторождения, открытого в начале XIX века.
Уральские камни, известные как "Малышевские изумруды", высоко ценятся в мире благодаря уникальному желтоватому оттенку, несвойственному этому минералу.
Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение — самое крупное в Европе, одно из трех в мире и единственное в России.
Изумруды, добытые на Мариинском прииске в Свердловской области.
Развитие промышленного туризма дает возможность увидеть своими глазами уникальные производства, отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Первая экскурсия на месторождение состоялась 11 апреля.
Гости прииска вооружились совками и ситом и искали минералы.