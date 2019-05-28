Эксперт оценил эффект от потенциального изменения статуса Азовского моря

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Расторжение между Россией и Украиной договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива и присвоение акватории статуса международных вод может привести к тому, что Украина окажется заблокирована, заявил РИА Новости эксперт по морскому праву, доктор юридических наук профессор Российского университета транспорта Василий Гуцуляк.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет в том числе вопросы правовой неопределенности пролива, а также "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего".

"Это (присвоение Керченскому проливу международного статуса) может произойти только в том случае, если будет дезавуирован договор от 2003 года о статусе Азовского моря, ключевым условием которого является то, что Азовское море является внутренними морскими водами России и Украины. Этот договор имеет превалирующую силу, положения Конвенции ООН по морскому праву на эту зону не распространяются. Другое дело, что границы четкой между РФ и Украиной этот договор не предусматривал, планировалось в дальнейшем провести государственную границу, но она так и не была проведена", - рассказал РИА Новости эксперт.

"Расторжение договора влечет больше минусов, чем плюсов, поскольку дальнейшие действия (сторон) непредсказуемые, непрогнозируемые. Ну и, наверное, самое главное заключается в том, что - это моя личная оценка – если предположить, что Украина расторгнет этот договор, у РФ есть основания признать часть Азовского моря своими историческими водами, внутренними морскими водами, и в результате может сложиться такая ситуация, что Украина вообще будет заблокирована в Азовском море", - добавил Василий Гуцуляк.

Он рассказал, что в случае расторжения договора РФ и Украина также могут определить в данной акватории - по аналогии с Черным морем - свое территориальное море шириной до 12 морских миль, прилежащую зону до 24 морских миль и исключительную экономическую зону до 200 морских миль. "Но поскольку площадь Азовского моря небольшая, должна проводиться некая срединная линия, разделяющая исключительные экономические зоны обоих государств … В исключительной экономической зоне обоих государств осуществлялось бы практически без ограничений международное судоходство, в том числе военные корабли получили бы право беспрепятственного захода и выхода. Сейчас в этой зоне свобода судоходства сохраняется, но военные корабли третьих стран могут заходить только с взаимного согласия РФ и Украины", - пояснил эксперт.

"Но это (процесс потенциального расторжения договора и изменения статуса акватории на международные воды) – вопрос не одного дня и даже не одного года", - заключил эксперт.