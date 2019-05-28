Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T12:31Z
https://ria.ru/20190528/1554986155.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155181/89/1551818965_0:128:1280:848_1036x0_80_0_0_6af752e3a3eebbee003a9625217fbc76.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил эффект от потенциального изменения статуса Азовского моря

Вчера, 12:31
1837
© Инфоцентр "Крымский мост" / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив
© Инфоцентр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Расторжение между Россией и Украиной договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива и присвоение акватории статуса международных вод может привести к тому, что Украина окажется заблокирована, заявил РИА Новости эксперт по морскому праву, доктор юридических наук профессор Российского университета транспорта Василий Гуцуляк.
Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет в том числе вопросы правовой неопределенности пролива, а также "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего".
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
Вчера, 09:30
Россия не пойдет на изменение статуса Керченского пролива, заявил сенатор
"Это (присвоение Керченскому проливу международного статуса) может произойти только в том случае, если будет дезавуирован договор от 2003 года о статусе Азовского моря, ключевым условием которого является то, что Азовское море является внутренними морскими водами России и Украины. Этот договор имеет превалирующую силу, положения Конвенции ООН по морскому праву на эту зону не распространяются. Другое дело, что границы четкой между РФ и Украиной этот договор не предусматривал, планировалось в дальнейшем провести государственную границу, но она так и не была проведена", - рассказал РИА Новости эксперт.
"Расторжение договора влечет больше минусов, чем плюсов, поскольку дальнейшие действия (сторон) непредсказуемые, непрогнозируемые. Ну и, наверное, самое главное заключается в том, что - это моя личная оценка – если предположить, что Украина расторгнет этот договор, у РФ есть основания признать часть Азовского моря своими историческими водами, внутренними морскими водами, и в результате может сложиться такая ситуация, что Украина вообще будет заблокирована в Азовском море", - добавил Василий Гуцуляк.
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Вчера, 08:00
Россию приговорил трибунал: что с ней теперь будет
Он рассказал, что в случае расторжения договора РФ и Украина также могут определить в данной акватории - по аналогии с Черным морем - свое территориальное море шириной до 12 морских миль, прилежащую зону до 24 морских миль и исключительную экономическую зону до 200 морских миль. "Но поскольку площадь Азовского моря небольшая, должна проводиться некая срединная линия, разделяющая исключительные экономические зоны обоих государств … В исключительной экономической зоне обоих государств осуществлялось бы практически без ограничений международное судоходство, в том числе военные корабли получили бы право беспрепятственного захода и выхода. Сейчас в этой зоне свобода судоходства сохраняется, но военные корабли третьих стран могут заходить только с взаимного согласия РФ и Украины", - пояснил эксперт.
"Но это (процесс потенциального расторжения договора и изменения статуса акватории на международные воды) – вопрос не одного дня и даже не одного года", - заключил эксперт.
Согласно договору между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.
Сотрудники береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
Вчера, 09:01
"Преемственность" власти: Киев может дестабилизировать ситуацию близ КрымаРоссийские пограничники предупреждают, что Украина может пойти на новую провокацию в Керченском проливе. Интересно, новое руководство незалежной в курсе, чем закончилась предыдущая попытка?
1600002
Обсудить 1
Елена ЗеркальООНРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич: Россия не согласится на международный статус Керченского пролива
РИА
Новости
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал решение морского трибунала по украинским морякам
Косовские полицейские
Косовская полиция задержала российского сотрудника миссии ООН
Германский бундестаг в Берлине
Дипломатия Берлина по Венесуэле стала провалом, заявил немецкий политик
Лента
новостей
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД назвал поведение косоваров следствием потакания со стороны ЕС и США
Керченский пролив
Запад не пойдет на изменение статуса Керченского пролива, считает эксперт
Задержанный российский сотрудник миссии ООН в Косово ранен, сообщили СМИ
Керченский пролив
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель разочаровалась в преемнице, сообщили СМИ
Себастьян Курц во время заседания парламента Австрии. 27 мая 2019
Курц откажется от депутатского мандата и возможных денежных выплат
Логотип компании Huawei
МИД Китая оценил слова основателя Huawei, выступившего против мер к Apple
Петр Порошенко
Порошенко будет спонсировать партию Ляшко, сообщили СМИ
Раненная ледорубом саратовская школьница находится в реанимации
Хашим Тачи
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи
Дипломат назвал сделку США по конфликту Израиля и Палестины "позором века"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33СМИ: Таиланд планирует внести суп Том Ям в список мирового наследия ЮНЕСКО
07:32Экс-президент Украины объяснил, зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
Лента новостейМолния