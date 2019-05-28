Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.

По его словам, усиление профилактической направленности позволит лучше оценить общий уровень здоровья населения, что важно для оценки всех рисков и необходимого объема финансирования.

Кроме того, изменения повлекут за собой увеличение объема работы медицинских учреждений, а значит, и численности персонала. "Со всех точек зрения данная программа очень важна", — заключил Гришин.

Во вторник в России вступили в силу новые правила ОМС. В частности, поликлиники усилят работу по профилактике заболеваний, а граждан с хроническими заболеваниями поместят под диспансерное наблюдение.