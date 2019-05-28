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РИА Новости

Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования

Вчера, 12:34
68103
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
По его словам, усиление профилактической направленности позволит лучше оценить общий уровень здоровья населения, что важно для оценки всех рисков и необходимого объема финансирования.
Кроме того, изменения повлекут за собой увеличение объема работы медицинских учреждений, а значит, и численности персонала. "Со всех точек зрения данная программа очень важна", — заключил Гришин.
Во вторник в России вступили в силу новые правила ОМС. В частности, поликлиники усилят работу по профилактике заболеваний, а граждан с хроническими заболеваниями поместят под диспансерное наблюдение.
Страховые компании должны будут более подробно работать с обращениями россиян и при необходимости проверять качество оказанных услуг.
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Вчера, 16:46
ФОМС: новые правила ОМС определяют регламент сопровождения застрахованных
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полис ОМСРоссияОбщество
Популярные комментарии
Все это не для охраны и улучшения нашего здоровья. Это уж точно. В нашей поликлинике в ЮЗАО наш участковый врач открытым текстом говорит, что им строго запрещено направлять к каким-либо врачам, имеется в виду, к которым нет свободной записи в ЕМИАСе и на обследования, кроме ЭКГ, флюорографии и анализов.
28 мая, 13:06
ПППравдоруб Правдоруб
7433024
Изменения? Значит, будут грабить!
28 мая, 13:32
6.67STRELOK .
7510307
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