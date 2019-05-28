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РИА Новости
Тюменская область

Моор: у тюменского МСБ большой потенциал

Вчера, 12:29
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© Фото : Администрация города ТюмениАлександр Моор
Александр Моор
© Фото : Администрация города Тюмени
ТЮМЕНЬ, 28 мая – РИА Новости. У малого и среднего бизнеса Тюменской области есть большой потенциал, цель областных властей – помочь его реализовать, заявил губернатор региона Александр Моор.
По его словам, сегодня в этой сфере трудятся около 218 тысяч человек, а это каждое третье рабочее место в целом по экономике региона.
"Наша задача – обеспечить создание в малом и среднем бизнесе еще 44 тысяч рабочих мест", - сказал глава региона, выступая на традиционном региональном форуме "День предпринимателя – 2019".
При этом губернатор заверил, что правительство Тюменской области сохранит действующие имущественные, финансовые, консультационные и образовательные меры поддержки бизнеса и будет привлекать новые инструменты для стимулирования предпринимательской деятельности.
Моор напомнил, что в начале этого года был принят областной закон, который продлил до конца 2023 года мораторий на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. В планах на год – создание единого центра "Мой бизнес", посетив который, предприниматель сможет получить необходимые консультации о мерах государственной поддержки, воспользоваться государственными и муниципальными услугами, оплатить госпошлину.
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"Предприниматели – это особые люди, они всегда лидеры, которые стремятся вперед и ведут за собой свою команду, не боятся реализовать свои идеи. Вы создаете новые рабочие места, пополняете наш бюджет, участвуете в инновационных преобразованиях, а в целом – обеспечиваете социально-экономическое развитие региона, и значит – делаете жизнь наших земляков еще лучше", – сказал губернатор, поздравляя бизнесменов с профессиональным праздником.
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Тюменская областьАлександр Моор
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