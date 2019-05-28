В Приморье перекрыли участок трассы после ДТП, чтобы избежать мародерства

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Территорию вокруг перевернувшегося в Приморье автобуса с китайскими туристами оцепили, чтобы избежать мародерства, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийска.
"Территорию, куда опрокинулся автобус, оцепили, чтобы избежать случаев мародерства. Пока участок трассы перекрыт, предварительно, вскоре его откроют", - сказал собеседник.
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🔴28.05.19🔴 🚨 ДТП! Рейсовый автобус с китайцами ушел в кювет. Два человека погибли. Ул. Владивостокское шоссе, дамба ➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖ 📸 Благодарим подписчика за информацию ➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖ #dps_ussk #дпсконтроль #дтп #новости #происшествие #приморскийкрай #уссурийск
Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Все пострадавшие госпитализированы, шестеро в тяжелом состоянии.
По данным администрации, все, кроме водителя, в автобусе были гражданами КНР. Перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. В турфирме сообщили, что водитель - россиянин, у него большой стаж работы, он проходил перед рейсом все необходимые проверки.