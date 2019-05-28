В Приморье перекрыли участок трассы после ДТП, чтобы избежать мародерства

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Территорию вокруг перевернувшегося в Приморье автобуса с китайскими туристами оцепили, чтобы избежать мародерства, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийска.

"Территорию, куда опрокинулся автобус, оцепили, чтобы избежать случаев мародерства. Пока участок трассы перекрыт, предварительно, вскоре его откроют", - сказал собеседник.

Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Все пострадавшие госпитализированы, шестеро в тяжелом состоянии.