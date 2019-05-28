Аксенов прокомментировал решение морского трибунала по украинским морякам

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение международного морского трибунала в Гамбурге, который потребовал от России освободить украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, было направлено на дискредитацию России.

В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение госграницы.

"На суд мы не отвлекаемся. У нас на сегодня есть понимание, за что сидят моряки. Он нарушили государственную границу Российской Федерации и все наше законодательство. Я лично на решение международных судов в принципе не отвлекаюсь", - сказал журналистам Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что Международный трибунал по морскому праву, вынося решение, выполнял "свою задачу по дискредитации России".

Решения трибунала в Гамбурге являются окончательными и обязательными для выполнения участвующими в споре сторонами. Однако Россия заявляла, что не будет участвовать в слушаниях, поскольку трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения украинского иска.