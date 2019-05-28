Аксенов прокомментировал решение морского трибунала по украинским морякам

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение международного морского трибунала в Гамбурге, который потребовал от России освободить украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, было направлено на дискредитацию России.
В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение госграницы.
"На суд мы не отвлекаемся. У нас на сегодня есть понимание, за что сидят моряки. Он нарушили государственную границу Российской Федерации и все наше законодательство. Я лично на решение международных судов в принципе не отвлекаюсь", - сказал журналистам Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что Международный трибунал по морскому праву, вынося решение, выполнял "свою задачу по дискредитации России".
Решения трибунала в Гамбурге являются окончательными и обязательными для выполнения участвующими в споре сторонами. Однако Россия заявляла, что не будет участвовать в слушаниях, поскольку трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения украинского иска.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.