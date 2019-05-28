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РИА Новости

Аксенов прокомментировал решение морского трибунала по украинским морякам

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение международного морского трибунала в Гамбурге, который потребовал от России освободить украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, было направлено на дискредитацию России.
В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение госграницы.
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"На суд мы не отвлекаемся. У нас на сегодня есть понимание, за что сидят моряки. Он нарушили государственную границу Российской Федерации и все наше законодательство. Я лично на решение международных судов в принципе не отвлекаюсь", - сказал журналистам Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что Международный трибунал по морскому праву, вынося решение, выполнял "свою задачу по дискредитации России".
Здание Министерства иностранных дел РФ
25 мая, 17:19
В МИД РФ прокомментировали решение трибунала по делу украинских моряков
Решения трибунала в Гамбурге являются окончательными и обязательными для выполнения участвующими в споре сторонами. Однако Россия заявляла, что не будет участвовать в слушаниях, поскольку трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения украинского иска.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Вчера, 08:00
Россию приговорил трибунал: что с ней теперь будет
4741020
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныСергей АксеновКерченский проливКрымРоссияВ мире
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