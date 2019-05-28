Четвертая часть "Гардемаринов" выйдет на экраны в 2020 году

В июне 2018 года министерство культуры выделило деньги Дружининой на съемки новой части фильма "Гардемарины". Съемки проходили в Крыму, они продолжатся в Санкт-Петербурге. В основу фильма лег один из эпизодов Русско-турецкой войны – Кинбурнская баталия Александра Суворова, со дня которой в октябре 2017 года исполнилось 230 лет. Главными героями стали дети гардемаринов, которых сыграют молодые актеры.