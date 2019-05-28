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РИА Новости
Культура

Четвертая часть "Гардемаринов" выйдет на экраны в 2020 году

Вчера, 12:21
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© Фото : Мосфильм, 1987Ольга Машная и Дмитрий Харатьян в фильме "Гардемарины, вперед!"(1987)
Ольга Машная и Дмитрий Харатьян в фильме Гардемарины, вперед!(1987)
© Фото : Мосфильм, 1987
Ольга Машная и Дмитрий Харатьян в фильме "Гардемарины, вперед!"(1987)
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Режиссер Светлана Дружинина сообщила, что премьера четвертой части "Гардемаринов" состоится в 2020 году.
В июне 2018 года министерство культуры выделило деньги Дружининой на съемки новой части фильма "Гардемарины". Съемки проходили в Крыму, они продолжатся в Санкт-Петербурге. В основу фильма лег один из эпизодов Русско-турецкой войны – Кинбурнская баталия Александра Суворова, со дня которой в октябре 2017 года исполнилось 230 лет. Главными героями стали дети гардемаринов, которых сыграют молодые актеры.
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27 августа 2018, 16:55Культура
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"Выйдут на экраны "Гардемарины" в 2020 году!" - написала Дружинина в Instagram.
Первый фильм "Гардемарины, вперед!" Дружининой вышел на экраны в 1988 году. В нем снялись Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский и другие актеры. Позднее сняли еще два фильма - "Виват, гардемарины" и "Гардемарины-III".
Певец Дима Билан. Архивное фото
30 мая 2016, 16:44Культура
Билан в новом фильме Дружининой о гардемаринах сыграет капитана корабляФильм под условным названием "Гардемарины IV", рассказывающий о новых приключениях гардемаринов, будет посвящен выполнению задания императрицы, попросившей спасти ее незаконнорожденного сына.
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КультураСветлана ДружининаРоссия
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