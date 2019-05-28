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РИА Новости

"Победа" сообщила, что может зимой вернуть рейсы в Иркутск

Вчера, 12:20
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбслуживание самолета авиакомпании "Победа"
Обслуживание самолета авиакомпании Победа
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Обслуживание самолета авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (группа "Аэрофлот") на депутатский запрос сообщила, что может вернуть рейсы в Иркутск предстоящей зимой при условии их эффективности, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Щапов.
"Решение о возобновлении полетов в зимнем сезоне 2019/2020 годов будет принято по результатам переговоров при условии выхода на необходимые параметры эффективности перевозок", - процитировал Щапов РИА Новости ответ лоукостера по ситуации с прекращением с 1 апреля 2019 года выполнения рейсов Москва – Иркутск – Москва.
Самолет авиакомпании Победа
20 февраля, 10:43
Источник: "Победа" прекратит полеты в Иркутск из-за конфликта с аэропортом
Международный аэропорт Иркутск в конце февраля сообщал, что авиакомпания "Победа" проинформировала о прекращении полетов в этот город. Позднее, в ответах на депутатские запросы "Победа" и Минтранс РФ отмечали, что "фактической причиной прекращения авиасообщения являются... внутренние мотивы авиакомпании и низкая оценка эффективности работы на данном направлении", отметил Щапов.
Депутат полагает, что "Победа" не должна руководствоваться только коммерческой выгодой, необходимо учитывать и интересы граждан, так как присутствие на рынке такого перевозчика позволяет совершать авиаперелеты по более доступным ценам.
"Сейчас, когда выявлены реальные причины отмены рейсов АК "Победа" в Иркутск, нужно принять все меры, чтобы социальный маршрут вновь стал доступен для населения. Считаю, что и органы власти не должны самоустраняться в этой ситуации и оставлять все на откуп хозяйствующих субъектов. Сегодня мной направлено дополнительное письмо на Минтранс РФ с требованием включиться в переговорный процесс и обеспечить максимальный его контроль, чтобы в зимний сезон 2019/2020 годов "Победа" вернулась в Иркутск", - сказал Щапов РИА Новости.
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Победа (авиакомпания)АэрофлотИркутскЭкономика
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