"Победа" сообщила, что может зимой вернуть рейсы в Иркутск

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (группа "Аэрофлот") на депутатский запрос сообщила, что может вернуть рейсы в Иркутск предстоящей зимой при условии их эффективности, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Щапов.

"Решение о возобновлении полетов в зимнем сезоне 2019/2020 годов будет принято по результатам переговоров при условии выхода на необходимые параметры эффективности перевозок", - процитировал Щапов РИА Новости ответ лоукостера по ситуации с прекращением с 1 апреля 2019 года выполнения рейсов Москва – Иркутск – Москва.

Международный аэропорт Иркутск в конце февраля сообщал, что авиакомпания "Победа" проинформировала о прекращении полетов в этот город. Позднее, в ответах на депутатские запросы "Победа" и Минтранс РФ отмечали, что "фактической причиной прекращения авиасообщения являются... внутренние мотивы авиакомпании и низкая оценка эффективности работы на данном направлении", отметил Щапов.

Депутат полагает, что "Победа" не должна руководствоваться только коммерческой выгодой, необходимо учитывать и интересы граждан, так как присутствие на рынке такого перевозчика позволяет совершать авиаперелеты по более доступным ценам.