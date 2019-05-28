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РИА Новости

Раненная ледорубом саратовская школьница находится в реанимации

Вчера, 12:15
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Девочка из города Вольска Саратовской области, которую подросток ударил в школе ледорубом, находится в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.
"Около 11.30 (10.30 мск) в Вольскую районную больницу бригадой скорой помощи была доставлена девочка 2007 года рождения с тяжелой травмой головы. Ее незамедлительно госпитализировали в реанимационное отделение. На момент госпитализации, по предварительным данным, ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы ее состояние стабилизировать", - сказала собеседница агентства.
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Как сообщила пресс-служба губернатора, глава региона Валерий Радаев послал на место ЧП министра здравоохранения Наталью Мазину, министра образования Ирину Седову и представителей комиссии по делам несовершеннолетних.
По предварительным данным источника РИА Новости, во вторник 15-летний ученик школы сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом.
По данным областного министерства образования, с подростком сейчас "работают правоохранительные органы". Следственный комитет начал проверку по факту ЧП.
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За последние два года в разных регионах России произошел целый ряд инцидентов в школах, когда подростки с оружием бросались на других детей или учителей. Самое громкое преступление случилось в керченском колледже в октябре прошлого года, где студент Владислав Росляков убил 21 человека, ранил еще больше 50 и затем покончил с собой.
После этого, как заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, по всей стране усилили охрану школ и других мест массового пребывания людей. Однако он же признавал, что это не смогло предотвратить новые ЧП, в том числе недавнюю попытку захвата заложников школьником в Татарстане.
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