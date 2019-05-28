Раненная ледорубом саратовская школьница находится в реанимации

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Девочка из города Вольска Саратовской области, которую подросток ударил в школе ледорубом, находится в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.

"Около 11.30 (10.30 мск) в Вольскую районную больницу бригадой скорой помощи была доставлена девочка 2007 года рождения с тяжелой травмой головы. Ее незамедлительно госпитализировали в реанимационное отделение. На момент госпитализации, по предварительным данным, ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы ее состояние стабилизировать", - сказала собеседница агентства.

Как сообщила пресс-служба губернатора, глава региона Валерий Радаев послал на место ЧП министра здравоохранения Наталью Мазину, министра образования Ирину Седову и представителей комиссии по делам несовершеннолетних.

По предварительным данным источника РИА Новости, во вторник 15-летний ученик школы сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом.

По данным областного министерства образования, с подростком сейчас "работают правоохранительные органы". Следственный комитет начал проверку по факту ЧП.

За последние два года в разных регионах России произошел целый ряд инцидентов в школах, когда подростки с оружием бросались на других детей или учителей. Самое громкое преступление случилось в керченском колледже в октябре прошлого года, где студент Владислав Росляков убил 21 человека, ранил еще больше 50 и затем покончил с собой.