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РИА Новости

Рогозин рассказал об итогах года на посту главы "Роскосмоса"

Вчера, 12:14
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости рассказал об итогах года на посту руководителя отрасли.
По его словам, среди главных достижений — создание новой управленческой команды и улучшение финансовой ситуации.

"Любой руководитель неизбежно начинает с двух вещей. Кадры и деньги. <...> В нее (в управленческую команду. — Прим. ред.) вошли профессионалы, выходцы из крупных предприятий отрасли, из структур министерства обороны. С другой стороны, мы пригласили специалистов из правительства, бизнеса, носителей знаний и лучших практик из других отраслей".

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на тему: Фундаментальная наука в космосе в пресс-центре МИА Россия сегодня
Дмитрий Рогозин
Кроме того, как подчеркнул Рогозин, был проведен аудит производственных процессов, в финансовом плане произошла смена подходов к контрактной работе, в частности за счет внедрения системы "мотивационного ценообразования".
Между тем, по мнению главы госкорпорации, самой острой проблемой стали долги Космического центра имени Хруничева, "пришлось работать в режиме пожарной команды", однако сумму задолженности уже удалось снизить со 111 миллиардов рублей до 80 миллиардов.
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Одним из приоритетов дальнейшей работы Рогозин назвал превращение "Роскосмоса" в по-настоящему интегрированную структуру.

"С единой технологической политикой, единым пространством исследований и разработок, целостной производственной системой, наконец, целостной деловой, корпоративной культурой. Только так мы можем быть полноценным игроком на глобальном уровне".

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 19 ноября 2018
Дмитрий Рогозин
Кроме того, важно восстановить конструкторский потенциал, работать на результат, а космические приоритеты формировать в контексте общенациональных, добавил он.
На пост руководителя "Роскосмоса" Рогозин был назначен 24 мая 2018 года, до этого он курировал космическую и оборонную сферу как вице-премьер.
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18402013
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РоскосмосДмитрий РогозинРИА Наука
Популярные комментарии
Надеюсь Дмитрию удастся навести порядок в отрасли. По крайней мере подвижки в этом направлении видны.
28 мая, 12:41
Dmitriy Koshnikov
410006
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