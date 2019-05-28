Рогозин рассказал об итогах года на посту главы "Роскосмоса"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости рассказал об итогах года на посту руководителя отрасли.

По его словам, среди главных достижений — создание новой управленческой команды и улучшение финансовой ситуации.

"Любой руководитель неизбежно начинает с двух вещей. Кадры и деньги. <...> В нее (в управленческую команду. — Прим. ред.) вошли профессионалы, выходцы из крупных предприятий отрасли, из структур министерства обороны. С другой стороны, мы пригласили специалистов из правительства, бизнеса, носителей знаний и лучших практик из других отраслей". Дмитрий Рогозин

Кроме того, как подчеркнул Рогозин, был проведен аудит производственных процессов, в финансовом плане произошла смена подходов к контрактной работе, в частности за счет внедрения системы "мотивационного ценообразования".

Между тем, по мнению главы госкорпорации, самой острой проблемой стали долги Космического центра имени Хруничева, "пришлось работать в режиме пожарной команды", однако сумму задолженности уже удалось снизить со 111 миллиардов рублей до 80 миллиардов.

Одним из приоритетов дальнейшей работы Рогозин назвал превращение "Роскосмоса" в по-настоящему интегрированную структуру.

"С единой технологической политикой, единым пространством исследований и разработок, целостной производственной системой, наконец, целостной деловой, корпоративной культурой. Только так мы можем быть полноценным игроком на глобальном уровне". Дмитрий Рогозин

Кроме того, важно восстановить конструкторский потенциал, работать на результат, а космические приоритеты формировать в контексте общенациональных, добавил он.